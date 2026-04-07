فرحان بالتجربة والدبلجة كان الحلم واتحقق.. نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي

أطلقت شركة Sony Pictures Animation الإعلان الرسمى التشويقى لفيلم الأنيميشن العالمى «معّوز (GOAT)» بنسخته العربية المدبلجة، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية فى مصر والدول العربية.

وشارك الفنان نور النبوى التريلر الخاص بالفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلّقًا: "من وأنا صغير وأنا عايز ألعب في دورى المفرمة مع أخطر الوحوش في أخطر الملاعب، ومش بس ألعب.. عايز أبقى ملك على ولاد زماني.. معوز يوم 23 أبريل في مصر والوطن العربي".



وعلق نور النبوى فى «ستوري» آخر عبر حسابه بـ«إنستجرام»: "مبسوط أوى وفرحان بتجربة فيلم معوز، الدبلجة كان الحلم واتحقق، الفيلم فى جميع سينمات مصر والوطن العربى يوم 23 أبريل، يا رب الفيلم يعجبكم".

وتعاقد الفنان نور النبوي لأداء دور البطولة للنسخة العربية لفيلم الأنيمشن العالمي «معّوز (GOAT)».

ينطلق فيلم الأنيميشن العالمي «معّوز (GOAT)» في دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية ابتداءً من 23 أبريل، مع النسخة العربية المدبلجة باللهجة المصرية، التي يؤدي فيها الفنان نور النبوي صوت بطل الفيلم «عزّام».

وتدور أحداث الفيلم حول ماعز صغير يحلم بأن يصبح بطلًا في لعبة “Roarball”، رغم صغر حجمه، متحديًا التوقعات وقواعد اللعبة في قصة ملهمة عن الإصرار والسعي وراء الحلم.