الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل شم النسيم.. طريقة تخليل السردين

طريقة تخليل السردين
طريقة تخليل السردين
رنا عصمت

يعد السردين من الاكلات الاساسية فى عيد شم النسيم ويعد السردين المخلل من الأطباق التي يفضلها الكثيرون على المائدة.

وتلجأ بعض ربات البيوت إلى تحضيره في البيت لضمان جودته ونظافته بدلًا من شرائه جاهزًا.

طريقة عمل تخليل السردين

No photo description available.

المقادير

كيلو سمك سردين طازج

½ كوب ملح خشن

½ كوب خل أبيض

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة فلفل أسود حب

ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار (اختياري)

2 ورق غار

½ كوب زيت زيتون أو أي زيت نباتي

برطمان زجاجي محكم الغلق

طريقة التحضير لتخليل السردين..

يلا نخلل السردين قبل شم النسيم ✓🐟🐟 طريقة تخليل السردين في البيت بكل سهولة المكونات 🐋🐋🐟🐟🌺🌺 كيلو سمك سردين بلدي طازج كيس من الملح. ثلاث ملاعق كبيرة من الشطة. #طريقة عمل السردين

1- اغسلي السردين جيدًا وأزيلي الأحشاء والأذيال، ثم جففيه جيدًا بالمناديل الورقية.

2- ادهني كل سمكة بالملح من الداخل والخارج، واتركيها لمدة ساعة حتى تتخلص من الرطوبة الزائدة.

3- اغسلي السمك مرة أخرى وأزيلي الملح الزائد، ثم ضعيه في وعاء مع الخل والفلفل الحب، الثوم وورق الغار. اتركيه منقوعًا لمدة نصف ساعة تقريبًا.

4- رصي السردين في برطمان زجاجي مع إضافة الزيت حتى يغطي السمك بالكامل.

5- أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه في الثلاجة لمدة يومين على الأقل قبل التقديم، مع مراعاة رج البرطمان برفق كل يوم لضمان توزيع النكهات.


 

طريقة تخليل السردين السردين سردين تخليل السردين

