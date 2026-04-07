قبل شم النسيم.. طريقة تخليل السردين

يعد السردين من الاكلات الاساسية فى عيد شم النسيم ويعد السردين المخلل من الأطباق التي يفضلها الكثيرون على المائدة.

وتلجأ بعض ربات البيوت إلى تحضيره في البيت لضمان جودته ونظافته بدلًا من شرائه جاهزًا.

طريقة عمل تخليل السردين

المقادير

كيلو سمك سردين طازج

½ كوب ملح خشن

½ كوب خل أبيض

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة فلفل أسود حب

ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار (اختياري)

2 ورق غار

½ كوب زيت زيتون أو أي زيت نباتي

برطمان زجاجي محكم الغلق

طريقة التحضير لتخليل السردين..

1- اغسلي السردين جيدًا وأزيلي الأحشاء والأذيال، ثم جففيه جيدًا بالمناديل الورقية.

2- ادهني كل سمكة بالملح من الداخل والخارج، واتركيها لمدة ساعة حتى تتخلص من الرطوبة الزائدة.

3- اغسلي السمك مرة أخرى وأزيلي الملح الزائد، ثم ضعيه في وعاء مع الخل والفلفل الحب، الثوم وورق الغار. اتركيه منقوعًا لمدة نصف ساعة تقريبًا.

4- رصي السردين في برطمان زجاجي مع إضافة الزيت حتى يغطي السمك بالكامل.

5- أغلقي البرطمان بإحكام واتركيه في الثلاجة لمدة يومين على الأقل قبل التقديم، مع مراعاة رج البرطمان برفق كل يوم لضمان توزيع النكهات.



