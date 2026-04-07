الري توضح كيفية التعامل مع مياه الأمطار واستغلالها بشكل مفيد

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة تتعامل بكفاءة مع مياه الأمطار لتعظيم الاستفادة منها، موضحًا أنه يتم خفض مناسيب المياه في الترع بالوادي والدلتا قبل سقوط الأمطار، وفقًا لتنبؤات مركز التنبؤ بالفيضان، بما يسمح باستيعاب الكميات المتساقطة وتقليل الفاقد.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة نفذت أكثر من 1600 منشأة للحماية من أخطار السيول في مناطق مثل سيناء والبحر الأحمر ومطروح، مؤكدًا أن هذه المنشآت لا تقتصر على الحماية فقط، بل تسهم أيضًا في تجميع مياه الأمطار داخل بحيرات صناعية، بما يدعم تغذية الخزانات الجوفية وتلبية احتياجات التجمعات البدوية.

وأشار إلى أن الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية يبدأ قبل أشهر، من خلال تطهير نحو 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، وصيانة محطات الرفع والقناطر، مع ضمان التغذية الكهربائية، بما يحقق كفاءة إدارة وتوزيع المياه خلال فترات الذروة.