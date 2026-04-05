قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون الري.. تخفيض رسوم الترخيص باستخدام المياه الجوفية شبه المالحة إلى 10 الآف جنيه

معتز الخصوصي

تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية

1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل 5 سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.

2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.

3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.

5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على 10 سنوات قابلة للتجديد.

رسوم تجديد تشغيل آلةرفع المياه فى قانون الرى

ونصت المادة 38 من قانون الرى والموارد المائية، على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 5 سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جن، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

ونصت المادة 40 من قانون الري والموارد المائية على أنه إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص؛ وجب عليه الحصول علي إذن كتابي من مالك الأرض.

أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاعالمشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقي المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص، الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين؛ بغير أن يكون للمرخص الحق في المطالبة بتعويض.

ونصت المادة 41 من قانون الري والموارد المائية على أنه يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف وكذلك عند تغيير الموقع أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

قانون الري والموارد المائية رسم ترخيص مجرى نهر النيل رسم الطلمبات رسم ري الأراضي الجديدة

