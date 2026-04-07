فؤاد عبدالواحد يحيي حفل زفاف الأمير تركي بن سلمان بالرياض

بمناسبة زفاف الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك الفنان فؤاد عبدالواحد في حفل الزفاف من خلال غناء “الزفّة” بصوته، وهي من كلمات الشاعر فهد المساعد، وألحان سلطان الناصر، وتوزيع مروان الحمادي، فيما تولّى جاسم محمد المكس والماستر.

وبهذه المناسبة، أعرب فؤاد عبدالواحد عن سعادته بغناء الزفّة الخاصة بالأمير، مهنئًا سموه قائلًا: “ألف ألف مبروك للغالي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بمناسبة زفافه.. سعدت وتشرّفت بغناء زفّة سموه في ليلة فرح ازدانت بها الرياض.”

من ناحية أخرى، يحيي فؤاد عبدالواحد مجموعة من الحفلات المتنوعة خلال الفترة المقبلة.

حفل فؤاد عبدالواحد بالرياض

من ناحية أخرى، أحيا الفنان فؤاد عبدالواحد حفلاً جماهيرياً مميزاً في العاصمة السعودية الرياض، على خشبة مسرح "محمد عبده أرينا"، وذلك ضمن الاحتفالية السنوية لشركة "التعاونية".

وشهد الحفل تقديم فؤاد لمجموعة من أغنيات ألبومه الجديد "Fouad26" ولأول مرة بغناء "حي" ومباشر أمام الجمهور برفقة الفرقة الموسيقية، حيث غنّى أغنية "يا مبدع" من كلمات سعيد بن مانع وألحان "سهم"، وأغنية "هاك قلبي" من كلمات "وارفة" وألحان "سهم".

كما تضمن البرنامج الغنائي مفاجأة خاصة للجمهور، حيث قدم فؤاد أغنية "تقوى على بعدي" لأول مرة على المسرح، وهي من الأغنيات الخاصة التي طرحها في وقت سابق وقدمها في هذه الليلة بنسختها الحية، إلى جانب تقديم باقة مختارة من أهم أعماله التي اشتهر بها، واستمرت الوصلة الغنائية على مدار ساعة ونصف من الطرب المتواصل.

وفي ختام الحفل، عبر فؤاد عبدالواحد عن تقديره لشركة "التعاونية" ومنسوبيها، مشيداً بروح الفريق والترابط الذي لمسه بينهم خلال البروفات والحفل، مؤكداً أن حضورهم وتفاعلهم كانا الدافع الأكبر لتقديم ليلة فنية تليق بهذه المناسبة.