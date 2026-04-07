متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

في ظل تسارع وتيرة الحياة وضغوطها اليومية، برز مصطلح جديد يتردد بقوة بين النساء، وهو متلازمة الست المُرهَقة، وهي حالة نفسية غير رسمية لكنها واقعية تعكس شعورًا متزايدًا لدى كثير من النساء بأنهن يتحملن كل شيء بمفردهن، دون دعم كافٍ أو تقدير حقيقي.

وترى أخصائي الصحة النفسية هبه شمندى، أن هذه الحالة ليست مجرد شعور عابر، بل نتيجة تراكمات نفسية واجتماعية وضغوط مستمرة تؤثر على التوازن النفسي للمرأة.

ما هي متلازمة الست المُرهَقة؟

و تشير من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه الحالة إلى شعور دائم بالإجهاد الذهني والعاطفي، ناتج عن تعدد الأدوار التي تقوم بها المرأة، سواء كانت أمًا، زوجة، عاملة، أو حتى المعيلة الأساسية للأسرة، مع غياب الدعم أو المشاركة الحقيقية من المحيطين بها.

لماذا تشعر المرأة أنها وحدها؟

1. تعدد الأدوار بلا توقف

المرأة اليوم لم تعد مسؤولة فقط عن بيتها، بل تعمل وتربي وتدير تفاصيل الحياة اليومية، ما يضعها تحت ضغط مستمر دون فترات راحة كافية.

2. الضغط المجتمعي المثالي

تُطالب المرأة بأن تكون مثالية في كل شيء: أم ناجحة، زوجة مثالية، موظفة متفوقة، وهذا النموذج غير الواقعي يخلق شعورًا دائمًا بالتقصير.

3. غياب التقدير

كثير من الجهود التي تبذلها المرأة تُعتبر واجبات لا تستحق الشكر، ما يخلق إحساسًا بالإهمال العاطفي.

4. كبت المشاعر

تميل بعض النساء إلى كتمان التعب وعدم الشكوى خوفًا من الحكم عليهن، ما يزيد الضغط الداخلي ويؤدي إلى انفجار نفسي لاحق.

5. المقارنة المستمرة

وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر نماذج مثالية لحياة الآخرين، ما يجعل المرأة تشعر أنها أقل أو مقصرة، رغم أن الواقع مختلف تمامًا.

الأعراض الشائعة

إرهاق دائم حتى بعد الراحة

تقلبات مزاجية حادة

شعور بالحزن أو الفراغ

فقدان الشغف

العصبية الزائدة

الإحساس بعدم التقدير



هل هي حالة نفسية حقيقية؟

رغم أنها ليست تشخيصًا طبيًا رسميًا مثل الاكتئاب أو القلق، إلا أن تجاهلها قد يؤدي إلى تطور مشكلات نفسية أكثر خطورة.

كيف تواجه المرأة هذا الشعور؟



1. الاعتراف بالتعب

أول خطوة هي الاعتراف بأنكِ مرهَقة، وليس مطلوبًا منكِ أن تكوني قوية طوال الوقت.

2. طلب الدعم

لا تترددي في طلب المساعدة من الزوج أو الأسرة، فالمسؤولية ليست فردية.

3. تخصيص وقت لنفسك

حتى لو دقائق يوميًا، هذا الوقت ضروري لإعادة التوازن النفسي.

4. التعبير عن المشاعر

التحدث مع صديقة أو كتابة ما تشعرين به يساعد في تخفيف الضغط.

5. تقليل المقارنات

ما ترينه على السوشيال ميديا ليس الحقيقة الكاملة.

رسالة مهمة لكل امرأة

ونهت حديثها قائلة: أنتِ لستِ وحدكِ، وهذا الشعور مشترك بين كثير من النساء، القوة الحقيقية ليست في التحمل الصامت، بل في معرفة متى تتوقفين وتطلبين الدعم.