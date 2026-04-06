علاماته وأعراضه| مفيدة شيحة: الاكتئاب المبتسم أصعب مواجهة

افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم من برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، بالحديث عن ما يعرف بـ الاكتئاب المبتسم، مشيرة إلى أن هذا النوع من الاكتئاب موجود بين الناس وصعب تحديدة ومعرفته رغم خطورته الكبيرة.



وأضافت مفيدة شيحة، إن :"عمري ما ربطت بين واحد ناجح ومكتئب ومش حاسس انه محتاج مساعدة، والموضوع ملغبطني والاكتئاب مربطو بالنسبة ليا بإنسان مخنوق مدايق وحياة واقفة".

وتابعت أن من الواضح انه في حالات كتيرة للاكتئاب ممكن نسمع عنها لاول مرة، وهنا نتحدث عن ما يعرف بـ الاكتئاب المبتسم هو حالة نفسية حقيقية وخطيرة، يعاني فيها الفرد من أعراض اكتئاب داخلية عميقة (حزن، فراغ، إرهاق) بينما يظهر خارجيًا بمظهر سعيد، متفائل، وناجح.

وأكملت أنه يُخفي المصاب معاناته خلف قناع، مما يجعله أصعب في الاكتشاف، وقد يدفعه للانتحار بسبب تحمله الألم بمفرده، ويُعالج عبر جلسات العلاج النفسي أو الأدوية المضادة للاكتئاب.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن من أبرز علامات وأعراض الاكتئاب المبتسم، قناع السعادة وهنا يبدو الشخص مرحًا واجتماعيًا أمام الناس، لكنه يشعر بالوحدة والفراغ داخليًا، والانجاز اليومي ويكون القدرة على الذهاب للعمل، إنجاز المهام، والالتزام بالمسؤوليات.

وأكملت أنه تغيرات النوم والشهية، أرق أو نوم مفرط، وزيادة أو نقصان في الوزن، وآلام جسدية: تعب مزمن، صداع، آلام في العضلات والمفاصل، فقدان الشغف، فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة سابقًا، وتجنب المساعدة، الخوف من إظهار الضعف أو إثقال الآخرين، مما يمنعهم من طلب المساعدة.

وتابعت انه يعتبر خطيرًا، لأنه يُعد الاكتئاب المبتسم أكثر خطورة من الاكتئاب التقليدي لأن الشخص المصاب يمتلك الطاقة الكافية، عكس المكتئب التقليدي الذي قد يعجز عن الحركة، مما يمكنه من التخطيط.

