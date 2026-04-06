قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن طرح عملة الجنيهين قريبا وتغيير سبيكة الجنيه
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية وبتروجت
بعد ارتفاع الطماطم| الدولة توفر السلع بأسعار مناسبة وتمنح دعما إضافيا.. وخبير اقتصادي يعلق
ترامب: يمكننا مغادرة إيران الآن.. لكنني أريد إنهاء الأمر
الضويني: تشكيل لجنة مشتركة مع أوزبكستان لتعزيز التعاون العلمي والدعوي
محمد صلاح يزاحم الأساطير.. ضمن الأفضل تهديفيا في تاريخ البريميرليج
تراجع سعر الدولار لأول مرة منذ أيام.. بكم الآن في البنوك؟
هل كل من أخطأ عدو لك؟.. خالد الجندي يجيب بموقف صادم مع النبي
مارك فيش يزور متحف الزمالك.. صور
ترامب: إيران لديها مقاتلون أشداء وأشخاص قساة
ترامب: الإيرانيون سيحتاجون 15 عاما لإعادة بناء ما دمرته الضربات الأمريكية
رئيس النواب يدعو نظيره الإستوني لاستفادة بلاده من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قانون المحليات تحت المجهر| اعتراضات دستورية ومطالب بإعادة صياغة شاملة

مجلس النواب
فريدة محمد

أثار مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أعادت الحكومة طرحه بعد سنوات من إعداده ومناقشته خلال الفصل التشريعي الأول، جدلًا واسعًا داخل مجلس النواب، في ظل مطالبات بإعادة النظر في مواده وضمان توافقه مع الدستور.

وفي هذا السياق، شدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي يضم مختلف الفئات، لضمان خروج قانون قابل للتطبيق، محذرًا من تكرار تجارب سابقة لقوانين لم تحقق أهدافها على أرض الواقع.

وأكد منصور أهمية الاستفادة من المناقشات السابقة التي شهدها المشروع داخل لجنة الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الأول، وعدم إغفال ما تم التوصل إليه من ملاحظات وتوصيات، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه الجهود يمثل إهدارًا لخبرات تشريعية مهمة.

ولفت إلى وجود شبهة تعارض دستوري في بعض مواد المشروع، من بينها المادتان 128 و182، فضلًا عن عدم الالتزام بنص المادة 242 من الدستور، التي تقضي بتطبيق نظام الإدارة المحلية تدريجيًا خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور، معتبرًا أن هذه الملاحظات تستوجب إعادة دراسة المشروع.

كما أشار إلى ضرورة مراجعة نظام تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية، مع طرح رؤية متكاملة خلال جلسات المناقشة المقبلة.

وتطرق النائب إلى عدد من التحديات العملية، من بينها استمرار الإشراف المزدوج على 14 مديرية بين المحافظين والوزارات المختصة، وهو ما يؤثر سلبًا على كفاءة الأداء، إلى جانب قضايا تفرغ أعضاء المجالس المحلية والمكافآت، والحاجة إلى توفير الموارد اللازمة وآليات تدريب فعالة لإعداد كوادر مؤهلة.

وشدد منصور على أهمية اتساق مشروع القانون مع عدد من التشريعات المرتبطة، مثل قوانين الموازنة العامة، والتخطيط، والبناء، والتعاقدات، بما يضمن تكامل المنظومة القانونية.

كما طالب بضرورة إشراك ذوي الإعاقة في مناقشات المشروع والاستماع إلى آرائهم، تأكيدًا على مبدأ المشاركة المجتمعية.

واختتم بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، إلى جانب دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة صياغة قانون واقعي وقابل للتنفيذ.

وفي ختام المناقشات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة مشروع القانون، تمهيدًا للوصول إلى صيغة توافقية تلبي متطلبات المرحلة الحالية.

النائب إيهاب منصور قانون الإدارة المحلية الحكومة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

الزمالك

حازم إمام يتوقع رحيل ثنائي الزمالك بعد الفوز على المصري

الدواجن

شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو

مجلس الشيوخ

45 يوماً لمن تجاوز الخمسين.. الشيوخ يوافق على إجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة

ترشيحاتنا

ريتشارد جير

مهرجين لا نصدق كلامهم.. ريتشارد جير يهاجم ترامب ونتنياهو وبوتين

انجي المقدم

بالكاجوال.. إنجي المقدم تخطف الأنظار عبر إنستجرام

درة

بملابس رياضية.. درة تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

قبل شم النسيم.. علامات تكشف عن الرنجة الفاسدة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

فيديو

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد