مسؤول رفيع المستوى: قرار خامنئي النهائي عدم تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا

صرح مسؤول رفيع المستوى لوسائل إعلام عربية، بأن "القرار النهائي للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي هو عدم تسليم اليورانيوم المخصب إلى واشنطن".

وأضاف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، أن بلاده "مستعدة لتقديم أي تضحية في سبيل شرف إيران ومجدها، ولا تخشى الاستشهاد في سبيل كرامة الوطن. لن نستسلم لأي قوة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من نصف مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية للدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الإيرانية في الحرب الأخيرة.

إسرائيل عاجزة أمام إيران

ووفقًا للتقرير، استخدمت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز SM-3 وSM-6 للدفاع عن إسرائيل، التي استخدمت بدورها أقل من 100 صاروخ اعتراضي من طراز "آرو" ونحو 90 صاروخًا من منظومة "دافيد سلينغ".

وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة بأنه في حال تجدد القتال مع إيران، فمن المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى استخدام المزيد من الصواريخ الاعتراضية للدفاع عن إسرائيل، وذلك بسبب قرار الأخيرة إرسال بعض بطاريات الدفاع الصاروخي للصيانة.

ونقل عن مسؤول أمريكي في التقرير قوله: "إسرائيل غير قادرة على خوض الحروب والفوز بها بمفردها، لكن لا أحد يعلم ذلك حقًا، لأنهم لا يرون ما يحدث خلف الكواليس".