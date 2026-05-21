خبير عسكري: إيران تمتلك 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

أكد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن إيران تمتلك نحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وفقًا للبيانات المتداولة.

وقال محمد عبد المنعم، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الملف النووي الإيراني لا يقتصر على المواد المخصبة فقط، بل يشمل أيضًا أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية التي تمنح طهران قدرة على زيادة التخصيب.

وتابع أن هذا الملف يمثل نقطة الخلاف الأساسية مع الولايات المتحدة، التي تطالب بتفكيك هذه القدرات وإخضاع المنشآت للرقابة الدولية، بينما ترفض إيران إدراج برنامجها الصاروخي في أي مفاوضات باعتباره شأنًا سياديًا.

تعثر المفاوضات

وأشار إلى أن واشنطن تركز بشكل أساسي على منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، مع احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي لتفادي تعثر المفاوضات.