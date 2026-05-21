أخبار العالم

إسرائيل عاجزة أمام إيران.. واشنطن بوست: أمريكا استنزفت نصف صواريخ "ثاد" لحماية تل أبيب

إيران وإسرائيل
ناصر السيد

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من نصف مخزونها من صواريخ "ثاد" الاعتراضية للدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الإيرانية في الحرب الأخيرة.

إسرائيل عاجزة أمام إيران

ووفقًا للتقرير، استخدمت الولايات المتحدة أيضًا أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز SM-3 وSM-6 للدفاع عن إسرائيل، التي استخدمت بدورها أقل من 100 صاروخ اعتراضي من طراز "آرو" ونحو 90 صاروخًا من منظومة "دافيد سلينغ".

وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة بأنه في حال تجدد القتال مع إيران، فمن المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى استخدام المزيد من الصواريخ الاعتراضية للدفاع عن إسرائيل، وذلك بسبب قرار الأخيرة إرسال بعض بطاريات الدفاع الصاروخي للصيانة.

ونقل عن مسؤول أمريكي في التقرير قوله: "إسرائيل غير قادرة على خوض الحروب والفوز بها بمفردها، لكن لا أحد يعلم ذلك حقًا، لأنهم لا يرون ما يحدث خلف الكواليس".

نفى البنتاجون لصحيفة واشنطن بوست وجود أي مشكلة تتعلق بتقاسم الأعباء مع إسرائيل، قائلاً: "إن صواريخ الاعتراض الباليستية ليست سوى أداة واحدة ضمن شبكة واسعة من الأنظمة والقدرات".

وردّت السفارة الإسرائيلية في واشنطن قائلةً: "ليس للولايات المتحدة شريك آخر يمتلك نفس الاستعداد العسكري والجاهزية والمصالح المشتركة والقدرات التي تمتلكها إسرائيل".

