ترامب يجدد تأكيده على منع إيران من حيازة سلاح نووي ويكشف عن تكبدها خسائر باهظة

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأكيده على الشروط المألوفة لبلاده لإحلال السلام، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بموجبها بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، ومشيرا إلى استمرار المفاوضات الجارية حاليا مع طهران.

وبحسب ما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، فقد عقب ترامب على مسار المفاوضات بالقول: "إما أن نتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى، أو سنستأنف القصف، لكنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا".

وقد حذر الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، من خطورة امتلاك إيران للسلاح النووي، واصفا إياها بأنها دولة "مجنونة نوعا ما" على حد تعبير البعض، ومؤكدا أن حدوث ذلك سيفجر حربا نووية في الشرق الأوسط لن تتوقف هناك، بل ستصل إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما لفت إلى أن منعه يمثل الأولوية القصوى لبلاده.

وفي سياق متصل.. أوضح ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب، بل ستحصل عليه واشنطن وتعمل على تدميره بالكامل، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لا تسعى لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، لافتا إلى أن الحصار البحري الصارم المفروض حاليا يمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران تتكبد جراء هذا الحصار وتوقف الملاحة خسائر مالية باهظة للغاية تمنعها من الاستمرار على هذا النحو، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الاقتصاد الإيراني يتكبد خسائر فادحة تصل إلى