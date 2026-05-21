قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى.. وتجهيز أكثر من 6700 ساحة بالمحافظات
طقس الجمعة 22 مايو 2026 في مصر وتحذيرات من الشبورة والأمطار
لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية
مبلغ ضخم.. ما مكافأة آرسنال بعد تتويجه بالدوري الانجليزي الممتاز؟
مفاوضات مشتعلة بين طهران وواشنطن.. اليورانيوم ومضيق هرمز يعرقلان الانفراج
الري: صيانة 600 محطة رفع واستعدادات مكثفة لتأمين احتياجات المياه خلال الصيف
تراجع نسب الأمية والغياب.. مؤشرات جديدة تكشف تطور التعليم قبل الجامعي
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 9 أفراد لدعمهم حزب الله في لبنان
حصانة ضد السعار بالمحافظات.. الزراعة: تعقيم 1122 كلبًا للحد من التكاثر العشوائي
الأوقاف : نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها للمجتمع
بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
مصرع 3 وإصابة 7 في تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بصحراوي إسنا الغربي بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تدرس تخصيص 3.1 مليار دولار لدعم الكهرباء والغاز في الصيف

اليابان
اليابان
أ ش أ

 تدرس اليابان تخصيص نحو 500 مليار ين (3.1 مليار دولار أمريكي) من احتياطياتها النقدية لدعم فواتير الكهرباء والغاز المنزلية خلال فترة ذروة الطلب في فصل الصيف.

وقال مصدر في الحكومة اليابانية اليوم الخميس : إن الحكومة تستعد لإنفاق مبالغ أكبر بكثير على كل أسرة مقارنة بما أنفقته على الدعم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ظل توترات الأوضاع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان التي تعاني من نقص الموارد، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أصدرت فيه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يوم الاثنين الماضي، تعليماتها لحزبها الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب الابتكار الياباني، لوضع تدابير دعم مفصلة لفواتير الكهرباء والغاز، بهدف إبقاء هذه الفواتير عند مستويات أقل من مستويات الصيف الماضي.

وتشهد اليابان عادة ارتفاعا في الطلب على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف الحارة ، حيث طُبقت إعانات فواتير الكهرباء والغاز بشكل متقطع في السنوات الأخيرة لا سيما خلال فصلي الصيف والشتاء مع ازدياد الطلب على التبريد والتدفئة. وكان البرنامج قد بدأ تطبيقه في يناير 2023 استجابة لارتفاع الأسعار نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا.

اليابان احتياطياتها النقدية فواتير الكهرباء الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ناصر ماهر

هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟

الأهلي

رحيل 4 نجوم عن الأهلي بعد ضياع لقب الدوري

الجناينى

أخطأت وأعتذر للجميع.. عمرو الجنايني يخرج عن صمته بعد تصريحه ولو كره الكافرون

ترشيحاتنا

إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ...

طوارئ في كفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. تفاصيل

انقلاب سيارة بمطروح

انقلاب سيارة محملة بالملح في طريق مطروح سيوة

السكرتير العام خلال تفقد المبادرة

بمشاركة الشباب والرياضة.. سكرتير عام مطروح يتفقد قافلة «مطروح الخير» بقرية أم الرخم

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد