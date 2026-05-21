اليابان تدرس تخصيص 3.1 مليار دولار لدعم الكهرباء والغاز في الصيف

تدرس اليابان تخصيص نحو 500 مليار ين (3.1 مليار دولار أمريكي) من احتياطياتها النقدية لدعم فواتير الكهرباء والغاز المنزلية خلال فترة ذروة الطلب في فصل الصيف.

وقال مصدر في الحكومة اليابانية اليوم الخميس : إن الحكومة تستعد لإنفاق مبالغ أكبر بكثير على كل أسرة مقارنة بما أنفقته على الدعم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يؤدي الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ظل توترات الأوضاع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان التي تعاني من نقص الموارد، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أصدرت فيه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي يوم الاثنين الماضي، تعليماتها لحزبها الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب الابتكار الياباني، لوضع تدابير دعم مفصلة لفواتير الكهرباء والغاز، بهدف إبقاء هذه الفواتير عند مستويات أقل من مستويات الصيف الماضي.

وتشهد اليابان عادة ارتفاعا في الطلب على أجهزة التكييف خلال أشهر الصيف الحارة ، حيث طُبقت إعانات فواتير الكهرباء والغاز بشكل متقطع في السنوات الأخيرة لا سيما خلال فصلي الصيف والشتاء مع ازدياد الطلب على التبريد والتدفئة. وكان البرنامج قد بدأ تطبيقه في يناير 2023 استجابة لارتفاع الأسعار نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا.