روبيو يعرب عن أمله أن تسهم المحادثات الباكستانية مع إيران في دفع اتفاق السلام

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم /الخميس/، عن أمله في أن تسهم الزيارة المرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى إيران في دفع الجهود الدبلوماسية الرامية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الدائرة بين بلاده وطهران، كاشفا في الوقت ذاته عن إحراز تقدم في المحادثات ووجود علامات ومؤشرات جيدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع الحالي.

وبحسب ما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، فقد صرح روبيو للصحفيين بأن الجانب الباكستاني سيتوجه إلى طهران اليوم، معربا عن تطلعه في أن تحرز خطوة وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير- الذي يعد أحد أبرز الوسطاء في المفاوضات الجارية- مزيدا من التقدم في مسار الوساطة الحثيثة التي تبذلها إسلام آباد لإبرام اتفاق سلام بين الطرفين.

وفي سياق متصل.. أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الخيار المفضل للرئيس دونالد ترامب هو التوصل إلى اتفاق سلمي وجيد مع إيران، مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك فإن لدى الرئيس خيارات أخرى متوفرة لن يخوض في تفاصيلها حاليا، كما شدد روبيو على أن التوصل إلى هذا الاتفاق الدبلوماسي سيكون مستحيلا إذا فرضت طهران نظام رسوم عبور في مضيق هرمز.

وجدد روبيو، انتقادات بلاده الحادة لحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب رفضهم تقديم الدعم للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وذلك قبيل توجهه للمشاركة في اجتماع الحلف في السويد.

وصرح روبيو بأن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب من الحلفاء إرسال طائراتهم المقاتلة للمشاركة في العمليات، ومع ذلك فهم يرفضون القيام بأي خطوة لدعم الموقف الأمريكي، معربا عن استياء واشنطن البالغ حيال هذا الرفض.