موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ تلتقي أعضاء مجلس النواب.. وتتابع جاهزية صومعة الخارجة لاستقبال محصول القمح

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تلتقي السادة أعضاء مجلس النواب

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعضاء مجلس النواب بدائرتي المحافظة، وذلك في إطار تعزيز التواصل ومناقشة عدد من الملفات الحيوية والقضايا التي تمس احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتبادل الآراء فيما يتعلق بالمشروعات وخطط التنمية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المحافظة على تعزيز الشراكة مع ممثلي الشعب، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية صومعة الخارجة لاستقبال محصول القمح

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، جاهزية صوامع القمح بنطاق المحافظة، وذلك بمقر صومعة الخارجة والمُكوّنة من ٩ خلايا بسعة تخزينية تبلغ ٤٥ ألف طن، وذلك في إطار الاستعداد لموسم توريد القمح لعام ٢٠٢٦، والاطمئنان على كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، و الدكتور محمود علاء مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد نقطة استلام الأقماح وغرفة التحكم، والموازين، ومعمل الفحص؛ للتأكد من جاهزية التشغيل وانتظام سير العمل وفقًا للمعايير المحددة، بما يضمن استلام المحصول بكفاءة وجودة عالية، ووجّهت المحافظ بالتنسيق مع وزارة التموين؛ لتبكير مواعيد استلام المحصول بالصوامع، نظرًا لبدء موسم الحصاد مبكرًا بالمحافظة، و دراسة موقف مشروعات الصوامع الحقلية المخصص لها أراضي بمراكز باريس وبلاط والفرافرة؛ لاستيعاب إنتاجية المحافظة المتزايدة من المحصول الاستراتيجي وضمان سلامة تخزينه.

كما شددت على الالتزام بالمعايير الفنية والاشتراطات التموينية لضمان سلامة عمليات التخزين والحفاظ على جودة المحصول القمح، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معدلات التوريد، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين مع التأكيد على سرعة سداد مستحقاتهم المالية.

محافظة الوادي الجديد: مد فترة التقديم لمسابقة الهاكاثون حتى 18 أبريل

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن مد فترة التقديم لمتطلبات المرحلة الثانية لمسابقة أول هاكاثون بعنوان «الوادي الجديد يبتكر»، تحت الإشراف الأكاديمي للمعهد القومي للاتصالات NTI، بهدف تمكين الشباب والمبتكرين من أبناء المحافظة وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية المستدامة بها، وذلك نظرًا لتلقي فريق العمل عددًا من الطلبات بشأن تمديد الموعد النهائي، وذلك لتزامنه مع فترة الاختبارات لبعض الفئات العمرية.

وجرى تحديد آخر موعد للتقديم هو نهاية يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 3 أبريل 2026، وتظل كافة شروط وخطوات التقديم والمتطلبات دون أي تعديل، وذلك وفقًا لما ورد بالإعلان السابق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى دعم الابتكار وبناء القدرات الرقمية وتحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع محافظة الوادي الجديد.

ويأتي تنظيم هذا الهاكاثون في ضوء ما تتمتع به محافظة الوادي الجديد من مقومات جغرافية واقتصادية متميزة، تجمع بين الطابع الصحراوي والزراعي، وما تمتلكه من إمكانات واعدة في مجال الطاقة الشمسية، بما يوفر بيئة مناسبة لتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة ذات أثر مباشر في مجالات حيوية، من بينها الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والخدمات المجتمعية، والسياحة البيئية والتراثية.

مجالات التنافس والمراحل العمرية فى مسابقة الهاكاثون

وتشمل مجالات المشاركة في الهاكاثون تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب ابتكار حلول برمجية متنوعة، تشمل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة وأنظمة الإدارة الذكية، بما يخدم احتياجات المجتمع المحلي.

ويستهدف الهاكاثون فئتين عمريتين مختلفتين، تشمل الفئة الأولى الشباب من سن 18 إلى 35 عامًا من طلاب الجامعات والخريجين، بينما تشمل الفئة الثانية النشء من سن 9 إلى 18 عامًا من طلاب المدارس، وذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر ثقافة الابتكار الرقمي في مختلف المراحل العمرية، واكتشاف المواهب التكنولوجية مبكرًا وتنمية قدراتها الرقمية.

وسوف تُمنح الفرق الفائزة جوائز مالية تقديرًا لتميزها، حيث يحصل المركز الأول على 200 ألف جنيه، والمركز الثاني على 150 ألف جنيه، والمركز الثالث على 100 ألف جنيه، وفقًا لمعايير تقييم فنية تشمل الابتكار، والأثر المجتمعي، وقابلية التطبيق، وجودة الحلول التقنية، والعمل الجماعي.