الحكومة تعلن طرح عملة الجنيهين قريبا وتغيير سبيكة الجنيه
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية وبتروجت
بعد ارتفاع الطماطم| الدولة توفر السلع بأسعار مناسبة وتمنح دعما إضافيا.. وخبير اقتصادي يعلق
ترامب: يمكننا مغادرة إيران الآن.. لكنني أريد إنهاء الأمر
الضويني: تشكيل لجنة مشتركة مع أوزبكستان لتعزيز التعاون العلمي والدعوي
محمد صلاح يزاحم الأساطير.. ضمن الأفضل تهديفيا في تاريخ البريميرليج
تراجع سعر الدولار لأول مرة منذ أيام.. بكم الآن في البنوك؟
هل كل من أخطأ عدو لك؟.. خالد الجندي يجيب بموقف صادم مع النبي
مارك فيش يزور متحف الزمالك.. صور
ترامب: إيران لديها مقاتلون أشداء وأشخاص قساة
ترامب: الإيرانيون سيحتاجون 15 عاما لإعادة بناء ما دمرته الضربات الأمريكية
رئيس النواب يدعو نظيره الإستوني لاستفادة بلاده من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات منح إجازات بأجر كامل بعد موافقة الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات منح اجازات بأجر كامل خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة لإجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيما يلي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على المواد المنظمة لإجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضمن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، في خطوة تستهدف ضبط منظومة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق الأعضاء ومتطلبات الأداء الوظيفي.

ونصت المواد التي أقرها المجلس على منح أعضاء الجهاز إجازات اعتيادية سنوية بأجر كامل، تبدأ بـ15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من استلام العمل، وترتفع إلى 21 يومًا بعد عام كامل، ثم 30 يومًا بعد 10 سنوات خدمة، وتصل إلى 45 يومًا لمن تجاوزوا سن الخمسين.

ووضع القانون ضوابط واضحة بشأن ترحيل رصيد الإجازات، حيث ألزم الأعضاء بالحصول على إجازاتهم السنوية، مع السماح بترحيل ثلث الرصيد فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفي حال عدم التقدم بطلب الإجازة يسقط الحق فيها، بينما يستحق العضو مقابلاً نقديًا إذا تم رفض طلبه من جهة العمل.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية، أقر المجلس نظامًا تدريجيًا يمنح العضو ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها ستة أشهر بـ75% من الأجر، ثم ستة أشهر بـ50%، مع رفع النسبة إلى 75% لمن تجاوزوا سن الخمسين، فضلًا عن إمكانية مد الإجازة بدون أجر حال وجود فرصة للشفاء، مع منح حالات الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل.

 منح إجازات خاصة بأجر كامل في حالات أداء فريضة الحج

كما وافق المجلس على منح إجازات خاصة بأجر كامل في حالات أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وإجازة الوضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات، إضافة إلى إجازات للمخالطين لأمراض معدية وفقًا لتقرير طبي.

ونظم القانون كذلك الإجازات بدون أجر، حيث أتاح للزوج أو الزوجة مرافقة شريك حياته في الخارج حال السفر للعمل أو الدراسة، مع إلزام جهة العمل بالموافقة، إلى جانب إمكانية منح إجازات أخرى وفقًا لظروف العمل، مع عدم احتساب مدة هذه الإجازات ضمن مدد الترقية.

كما منح القانون عضوات الجهاز حق الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة الخدمة، مع تحمل الجهاز اشتراكات التأمين الخاصة بها خلال تلك الفترة.

ويأتي هذا التعديل في إطار توجه تشريعي لضبط بيئة العمل داخل الأجهزة الرقابية وتعزيز كفاءتها، مع ضمان حقوق العاملين بها وفق قواعد واضحة ومحددة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

علا شوشه

الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية

الزمالك

حازم إمام يتوقع رحيل ثنائي الزمالك بعد الفوز على المصري

الدواجن

شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو

مجلس الشيوخ

45 يوماً لمن تجاوز الخمسين.. الشيوخ يوافق على إجازات أعضاء جهاز حماية المنافسة

ترشيحاتنا

تطبيق الواتساب

ميزة منتظرة تظهر .. تشغيل حسابي واتساب على آيفون

ألفا روميو تونالي موديل 2026

أسعار ألفا روميو تونالي 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي جديدة وإليك أفضل ساعات ذكية في 2026

بالصور

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة.. شهي ولذيذ

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..

قبل شم النسيم.. علامات تكشف عن الرنجة الفاسدة

قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

فيديو

مسلسل السوق الحرة

كنت مخنوقة جدا.. ويزو: أصعب حاجة فى الدور بمسلسل السوق الحرة المكياج

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد