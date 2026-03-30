وكيل أول مجلس الشيوخ لـ"صدى البلد": اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن غير مبررة.. مصر قادرة على التعافي من أزمتها الاقتصادية.. وأتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

اللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن في حواره لـ"صدى البلد":

الأجهزة الأمنية أظهرت يقظتها بإحباط محاولات تنظيم حسم لاستهداف الطائرة الرئاسية

بنود الوثيقة الأمريكية غير كافية لإنهاء الحرب على إيران

نأمل ألا تطول الحرب على إيران والتوصل لجهود دبلوماسية وسياسية لإنهائها

مصر تكبدت مليار و 300 مليون دولار خلال 3 شهور فرق في تكلفة الطاقة

لا بد أن يكون هناك تقارب ما بين الحد الأدنى للمعاشات والأجور

إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة لصالح المواطن والدولة

ترشيد استهلاك الطاقة سيجعلنا نكتفي 5 شهور من احتياجاتنا لو طالت الحرب على إيران

مطالبات بتعديل دستوري لتوسيع صلاحيات عضو مجلس الشيوخ لاستخدام الأدوات الرقابية

نناقش مشروع قانون منع الممارسات الاحتكارية وعرضه في الجلسات القادمة لمجلس الشيوخ

قال اللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ، إن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين الدولة المصرية ضد الأعمال الإرهابية ، كما أن تنظيم حسم الإرهابي قام بالعديد من العلميات الإرهابية منذ عام 2016 و2017 وحتى عام 2023 ، وكان يستهدف المنشآت أو الأهداف الاقتصادية ، بالإضافة إلى الأهداف الشرطية والتجمعات.

وتوقع العوضي خلال حواره لـ"صدى البلد" بأن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه قريبا.

في البداية ما هو تعليقك على إحباط وزارة الداخلية لمخطط حسم لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية؟

الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في تأمين الدولة المصرية ضد الأعمال الإرهابية ، كما أن تنظيم حسم الإرهابي قام بالعديد من العلميات الإرهابية منذ عام 2016 و2017 وحتى عام 2023 ، وكان يستهدف المنشآت أو الأهداف الاقتصادية، بالإضافة إلى الأهداف الشرطية والتجمعات.

كما أن البيان الذي أذاعته قناة إكسترا نيوز أكد أنه كان هناك استهداف لطائرة الرئيس السيسي وأن تنظيم حسم الإرهابي كان يتدرب على استخدام الصواريخ المضادة لطائرة الرئيس لمجرد إحداث خسائر بشرية ومادية.

ما هو رأيك في البيان المشترك لمجلسي النواب والشيوخ بشأن تضامن مصر حول اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن؟

هذا البيان قوي ويدل على قوة وصلابة الإرادة المصرية وشعور كل المصريين برفض كل الاعتداءات على دول الخليج والأردن لأنها اعتداءات غير مبررة من جانب إيران ، لأن هذه الدول لم تقوم بأي اعتداء على دولة إيران.

كيف ترى دور مصر في مساندة أشقاءها من دول الخليج والأردن بشأن الاعتداءات عليها من جانب إيران؟

الدور المصري واضح والسياسة المصرية والدبلوماسية المصرية لها دور في كل الأحداث التي تحدث للدولة المصرية أو لأشقائنا العرب، حيث أننا رأينا منذ بداية الأحداث في 7 أكتوبر عام 2023 من العدو الإسرائيلي ضد أشقاءنا في غزة والدور المصري الذي لم يهدأ على مدار أكثر من عامين لحين توقيع اتفاق السلام الذي عقد في شرم الشيخ، بحيث إنه يتم إيقاف الحرب لتجنب الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

هل تتوقع أن تطول مدة الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران ؟

نأمل ألا تطول هذه الحرب أو يكون هناك من الجهود الدبلوماسية والسياسية، بحيث يكون لها دور كبير جدا في إيقاف الحرب لأن الحروب لاتحل المنازعات، ولكن الوسائل الدبلوماسية والسلمية هي التي تؤدي إلى إنهاء الصراعات.

وما هو تعليقك على بنود الوثيقة الأمريكية لإنهاء الحرب على إيران؟

الوثيقة الأمريكية بها عدد من النقاط التي تتضمن إيقاف الحرب على إيران ، كما أن مضمون هذه الوثيقة ينصب أساسا في موضوع البرنامج النووي الإيراني وعدم تصدير اليورانيوم ، بالإضافة إلى حوافز للإيرانيين، ولكنني أرى أن بنود هذه الوثيقة غير كافية لإنهاء هذه الحرب.

هل سيكون لمصر دور في التدخل لوقف الحرب الأمريكية - الإسرائيلية - الإيرانية؟

مصر نتيجة لموقعها الجغرافي وثقلها السياسي والحكمة والإرادة للقيادة السياسية فهي دولة غير معتدية ، ودائما الصراعات التي يكون فيها حروب فإن مصر تلجأ دائما إلى التهدئة والوصول إلى الحل السياسي أو الدبلوماسي لإنهاء هذه الحرب ، كما أننا تابعنا تحركات وزير الخارجية للقاء وزير خارجية باكستان من أجل العمل على إيقاف الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ، لأن العالم كله سيتأثر من هذه الحرب ، كما إننا رأينا على مدار 4 أسابيع مدى الارتفاع في مصادر الطاقة ، كما أن رئيس الوزراء أعلن خلال مؤتمر صحفي أن مصر تكبدت خلال 3 شهور مليارو300 مليون دولار فرق في تكلفة الطاقة نتيجة لزيادة الأسعار.

ما هو تعليقك على قرارات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال غلق المحلات والكافيهات في التاسعة مساء؟

أشبه الوضع في مصر بفترة سيدنا يوسف حينما رأى فى رؤيته السبع سنوات العجاف ، وبالتالي فإننى أرى أن الدولة لابد أن يكون لها إجراءات، وعلى الرغم من أن مصر لديها اكتفاء لمدة 3 شهور ، بحيث لو تم استنزاف هذا المخزون والحرب طالت فإن ذلك سيؤدي إلى وجود أزمة في مصادر الطاقة والمواد الغذائية.

وهذا القرار موفق جدا، لأننا رأينا في جائحة كورونا كان معدل الإنتاج والبناء جيد، ولكن كانت هناك إجراءات احترازية تقوم بها الدولة لمنع انتشار هذه الجائحة، وبالتالي فإن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لصالح المواطن المصري والدولة المصرية.

وما هو تعليقك على قرارات رئيس الوزراء وأهمها العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا؟

هذا يهدف إلى أننا لا نقوم باستهلاك مصادر الطاقة أو مخزون احتياجاتنا منها ، ومن الممكن من خلال الإجراءات أن نوفر في مصادر الطاقة ، بحيث لو طالت الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ، فمن الممكن إذا كان يكفينا المخزون الاستراتيجي شهر أو شهرين فمن الممكن أن يكفينا 5 شهور بعد تطبيق قرارات الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة.

كما أن رئيس الوزراء أعلن أنه لو اضطررنا ليكون يوين عمل عن بعد في الأسبوع فإن هذا أمر جيد جدا ، بحيث لا نستهلك المخزون الذي لدينا من المواد البترولية ومصادر الطاقة.

هل ترى أن مصر قادرة على تعافي اقتصادها في ظل الحروب في المنطقة؟

مصر تمرض ولكن لا تموت ، والشعب المصري والدولة المصرية من خلال هذه التأثيرات على الدولة المصرية فإن الدولة قادرة على أن تتعافى من هذه الإجراءات.

رئيس الوزراء أعلن أن الحد الأدني للأجور سيكون أكبر من معدلات التضخم؟

الحد الأدني للأجور ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه ، وأتوقع أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه قريبا.

كما أن الدولة حريصة كل الحرص على الشعب المصري ، لأن أي رئيس دولة هدفه الأساسي أن شعبه يكون في رغدة من الحياة مما يؤدي إلى الاستقرار.

وماذا عن رؤيتك لزيادة المعاشات؟

المعاشات تزداد سنويا بنسبة 15 % ، وأطالب بأن يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات وليس زيادتها ، ولا بد أن يكون هناك تقارب ما بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور ، خاصة في المعاشات التي لا تتناسب مع مستويات تكلفة المعيشة الحالية في ظل زيادة الأسعار.

تعليقك على لقاء رئيس الوزراء برؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب ومدى التقارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية؟

السلطة التشريعية والتنفيذية لهما هدف واحد وهو الدولة المصرية ، وبالتالي فإن هذه الاجتماعات ليست بجديدة ، كما إنني كنت موجود في مجلس النواب على مدار 10 سنوات وحضرت اجتماعات مع رئيس الوزراء واجتماعات دورية مع رؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء الهيئات البرلمانية وطرحنا المشاكل والمطالب الخاصة بالمواطنين وليس مطالب خاصة بالنواب ، وأسفرت هذه اللقاءات عن حل بعض المشاكل التي كانت موجودة لدى أهل دائرتي.

ولا بد أن يكون هناك اتصال وتقارب بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، كما أن رئيس الوزراء حريص كل الحرص على توجيه الوزراء على عقد لقاءات دورية مع النواب وحضور جلسات البرلمان لبحث المشاكل والموضوعات الخاصة بالمواطن المصري.

ماهو الدور الذي سيكون على عاتق مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة؟

دور مجلس الشيوخ يتمثل في مناقشة التشريعات ، كما أن التقارب بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ظل هذا العمل فلا بد أن تخرج التشريعات بكل دقة وتلبى مطالب المواطن المصري، خاصة في الظروف التي تتطلب أن تأتي مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ ، وبعد دراستها وإضافة عليها بعض التعديلات يتم إعادتها مرة أخرى إلى مجلس النواب ، مما يجعلها تشريعات دقيقة ومنضبطة.

كيف ترى التعاون بين مجلسي الشيوخ والنواب فيما يتعلق بمناقشة التشريعات؟

غرفتا مجلس الشيوخ والنواب يمثلا البرلمان، حيث أن مجلس النواب له دور ومجلس الشيوخ له دور، وهما دوران ولهما هدف أساسي وهو جودة التشريعات التي يتم خروجها من مجلسي النواب والشيوخ.

هل ترى أننا في حاجة إلى تعديل دستوري لتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ؟

هناك مطالب من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون له أدوات رقابية تتناسب مع الأدوات الرقابية الموجودة في مجلس النواب، خاصة وأن مجلس النواب به الاستجواب وطلب الإحاطة و الاقتراح برغبة، ولكنني أرى أن الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ غير كافية لكي يلبي مطالب أهل دائرته ويكون لها قدرات وتعامل مع الوزارات ، خاصة وأن الوزير المختص حينما يعقد لقاء لا يفصل بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، حيث أن النائب يحضر ويعرض مطالبه سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ، كما أن لقاء النواب مع رئيس الوزراء لا يتم تصنيفه عضو مجلس نواب أو عضو مجلس شيوخ ، ولكن يتم عقد اللقاء ويقوم النائب بعرض المشاكل والمطالب الخاصة بأهل دائرته.

ولكنني أرى أن التعديل المطلوب في الأدوات الرقابية التي تكون لدى عضو مجلس الشيوخ بحيث يستطيع أن يحقق المطالب الخاصة بأهل دائرته.

ولو هناك تعديلات دستورية فإننا كأعضاء مجلس شيوخ سنطلب بإجراء تعديل دستوري لمنح عضو مجلس الشيوخ مهام واختصاصات من أدوات رقابية مثل عضو مجلس النواب.

في النهاية ما هي أهم مشروعات القوانين التي ستكون على أولوية مجلس الشيوخ لمناقشتها خلال الفترة القادمة؟

مشروعات القوانين تأتي إلينا من الحكومة، وأقرب مشروع قانون كنا نناقشه في مجلس الشيوخ هو المستشفيات الجامعية وتبعيتها ومجالس الإدارة، وحاليا هناك مشروع قانون يدرس في لجنة المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وهو قانون منع الممارسات الاحتكارية، وهذا القانون من الممكن أن يتم عرضه في الجلسات العامة القادمة لمجلس الشيوخ.