صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة داخل الأراضي المحتلة، شملت جوش دان ومنطقة تل أبيب الكبرى والشفيلة وشارون ولاخيش والسامرة، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن التحذيرات شملت أيضا مناطق في الشمال، حيث فعلت صافرات الإنذار في ريات شمونة والمنارة ومرجليوت، بالإضافة إلى مدينة صفد.

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الإنذار توقعت امتداد دوي الصافرات ليشمل أيضا غور الأردن وبيكعات هيردن ومناطق إضافية، في ظل استمرار متابعة مسار الصواريخ التي تم إطلاقها.

يأتي هذا التطور في إطار تصعيد إقليمي متزايد، مع حالة تأهب قصوى في مختلف المناطق المستهدفة، وسط استعدادات للتعامل مع أي هجمات محتملة أو موجات تصعيد جديدة.