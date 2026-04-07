إبداعات واعدة.. فنون تطبيقية العاصمة تعرض مشروعات طلاب التصميم الداخلي بمعايير احترافية

واصلت كلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة ترسيخ دورها الريادي في إعداد كوادر تصميمية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، حيث نظّم قسم التصميم الداخلي والأثاث معرضًا مميزًا لمشروعات طلاب الفرقة الثالثة، وذلك ضمن مقرر "التصميم الداخلي الإداري (1)"، في أجواء عكست مستوى متقدمًا من الاحترافية والابتكار.

وجسّد المعرض نقلة نوعية في مستوى الأداء الطلابي، حيث قدم الطلاب مجموعة من المشروعات التي عكست نضجًا فكريًا ورؤية تصميمية متكاملة، استندت إلى تحليل دقيق لمتطلبات التصميم الداخلي للمساحات الإدارية، مع تحقيق توازن واعٍ بين الجوانب الوظيفية والجمالية، بما يتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في تصميم بيئات العمل.

وتنوعت المشروعات المعروضة لتشمل كافة مراحل العملية التصميمية، بدءًا من الفكرة الابتكارية مرورًا بإعداد المخططات التنفيذية، وصولًا إلى تقديم حلول تصميمية متكاملة تضمنت خطط الألوان، وتصميمات الإضاءة، واختيار الخامات المناسبة، بالإضافة إلى أساليب التأثيث المختلفة، وهو ما يعكس نجاح الكلية في توفير تجربة تعليمية تطبيقية تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الكليات التطبيقية، وفي مقدمتها كلية الفنون التطبيقية، لما لها من دور محوري في إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتقنية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي. وأشار إلى أن هذه المعارض تمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الطلابية، وتعزيز روح الابتكار، وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات التنمية.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف حسن عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية، أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار استراتيجية الكلية التي تستهدف تعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة للطلاب لعرض أفكارهم وإبداعاتهم في بيئة تحاكي سوق العمل الحقيقي. وأضاف أن ما شهده المعرض من مستوى متميز في المشروعات يعكس الجهد الكبير المبذول من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء، ويؤكد قدرة طلاب الكلية على تقديم حلول تصميمية مبتكرة تلبي متطلبات المؤسسات الحديثة.

وقد أُقيم المعرض تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وهم: الدكتور سعيد حسن – أستاذ التصميم الداخلي، الدكتور إيناس عانوس – أستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث، الدكتورة آية الأشرف – مدرس بقسم التصميم الداخلي والأثاث .



ويأتي هذا المعرض ليؤكد استمرار كلية الفنون التطبيقية بجامعة العاصمة في أداء رسالتها التعليمية والمجتمعية، من خلال دعم الإبداع الطلابي، وتخريج أجيال قادرة على الإسهام الفعال في تطوير مجالات التصميم المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.