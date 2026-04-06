صاروخ وردي على تل أبيب | الحرس الثوري يستجيب لنداء طفلة إيرانية.. ماذا طلبت؟

استجاب الحرس الثوري الإيراني لنداء جريء أطلقته فتاة إيرانية صغيرة التي قالت في طلبها - "سيد ماجد، المهاجم الدقيق، اقصف تل أبيب بصاروخ وردي" - في أقل من 48 ساعة.

نشرت قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني على تطبيق تيليجرام، يوم الاثنين، صورة لصاروخ وردي اللون كُتب عليه "استجابةً لطلب الطفلة الثورية"، مُقدّمةً إياه كجزء من موجة جديدة من الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

ووفقًا للمنشور ، نُشرت الصورة بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر طفلة تطلب إطلاق صاروخ وردي باتجاه إسرائيل.

ويظهر في الصورة، صاروخ مطليًا باللون الوردي ومكتوبًا عليها العبارة الفارسية، صُممت لأغراض رمزية ودعائية بقدر ما هي لأغراض عسكرية.

واندلعت الحرب ضد إيران، في نهاية فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، ما أسفر عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ومقتل عشرات القادة العسكريين الإيرانيين.

وتجري حاليا جهود لوقف الحرب، حيث تسلمت واشنطن وطهران، ما يعرف بـ"اتفاق إسلام أباد" الذي يعد الفرصة الأخيرة في المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوصل إلى اتفاق.