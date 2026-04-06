الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الأوقاف يلتقي محافظ أسيوط ويشارك في المؤتمر الدولي لكلية أصول الدين

جانب من لقاء المحافظ بوزير الأوقاف ورئيس جامعة أسيوط
جانب من لقاء المحافظ بوزير الأوقاف ورئيس جامعة أسيوط
عبد الرحمن محمد

استقبل اليوم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي وفي ديوان عام المحافظة وذلك خلال زيارته للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط.

عقد المؤتمر تحت عنوان الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر في إطار دعم القضايا الفكرية وتعزيز دور المؤسسات العلمية بقاعة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وبمشاركة واسعة من قيادات جامعة الأزهر والأوساط الأكاديمية والتنفيذية.

أعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بزيارة أسيوط مثمنا الجهود التنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات ومؤكدا على أهمية تكامل أدوار مؤسسات الدولة لنشر الفكر المستنير وتعزيز قيم التسامح وبناء وعي مجتمعي رشيد لمواجهة التحديات الفكرية.

شهد المؤتمر عرض 39 بحثا علميا تناولت قضايا فكرية معاصرة ركزت على أن منهج الاعتدال والسكينة واحترام الإنسان هو الركيزة الأساسية للفكر الإسلامي الصحيح بهدف بناء مجتمعات متماسكة قادرة على تحقيق التقدم والاستقرار.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري في كلمته أن قضية الفكر تمثل المحور الأساسي في بناء الإنسان مشددا على أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يقوم على أسس علمية رصينة لتأهيل أجيال قادرة على التنوير وترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية.

وعلى هامش المؤتمر عقد المحافظ والوزير لقاء موسعا بمكتبه بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك لنشر الفكر الوسطي ودعم مشروعات عمارة المساجد بالمحافظة بالإضافة إلى مناقشة ملفات تجديد الخطاب الديني وتكثيف البرامج الدعوية وتأهيل الأئمة والواعظات بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

أشاد محافظ أسيوط بجهود وزارة الأوقاف في دعم قضايا الفكر الديني ومواجهة التطرف مؤكدا حرص المحافظة على التوازي بين مشروعات التنمية الاقتصادية وبين بناء الوعي الديني ونشر قيم الاعتدال في إطار الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

قدم وزير الأوقاف التهنئة لأبناء أسيوط بمناسبة قرب حلول العيد القومي للمحافظة مشيدا بمستوى التنسيق القائم لتطوير بيوت الله وتعزيز الأمن الفكري بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية.

اختتمت الفعاليات بتكريم وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة والجامعة وأعضاء هيئة التدريس تقديرا لجهودهم في دعم المسيرة العلمية والدعوية كما أهدى محافظ أسيوط درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديرا لدوره الوطني والديني.

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

