وزير الأوقاف يهدي طالبا بجامعة أسيوط 400 جنيه عليها توقيعه .. اعرف السبب

أهدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في لفتة تقديرية، أحد الطلاب بجامعة أسيوط ، مبلغًا قدره 400 جنيه ووضع توقيعه الخاص عليها، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الثاني بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر .

جاء هذا التكريم الرمزي من الوزير للطالب تقديراً لموهبته المتميزة في إلقاء وإتقان الشعر العربي، فضلاً عن ملاحظة الوزير لما يتمتع به الطالب من حس أدبي رفيع وتذوق للفنون الأدبية.

أكد الدكتور أسامة الأزهري خلال اللقاء على أهمية دعم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة، مشيراً إلى أن إتقان اللغة العربية والشعر يساهم في بناء الشخصية المستنيرة وتعميق الوعي الفكري لدى الشباب.

ولاقت هذه الخطوة استحساناً واسعاً من الحضور بداخل جامعة أسيوط، حيث اعتبروها حافزاً معنوياً كبيراً للطلاب للتمسك باللغة العربية وآدابها والارتقاء بملكاتهم الإبداعية في شتى المجالات الثقافية.

والتقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بوزير الأوقاف في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والعسكرية والدينية، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الثاني بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز نشر الفكر الوسطي المستنير، ودعم عمارة المساجد، وتكثيف البرامج التوعوية التي تهدف إلى بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والتسامح، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأشاد محافظ أسيوط خلال اللقاء بجهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف، مؤكداً على تكامل الأدوار بين المحافظة والوزارة وجامعة الأزهر لتحقيق التنمية الشاملة والأمن الفكري.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته بالتعاون القائم لتطوير بيوت الله وتأهيل الأئمة والواعظات، مهنئاً أبناء أسيوط بقرب عيدهم القومي، وفي ختام اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة لوزير الأوقاف تقديراً لدوره الدعوي والوطني.