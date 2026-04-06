ديني

صحح مفاهيمك.. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بـ27 مسجدا

عقدت وزارة الأوقاف، الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بعدد (٢٧) مسجدًا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع الثقافي في ضوء تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، لا سيما محور مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، إلى جانب التصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول، اليوم الأحد الموافق 5 من أبريل 2026م، عقب صلاة المغرب، بمشاركة واسعة من الأئمة والجمهور، حيث تناولت اللقاءات عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف فئات المجتمع.

وتتناول فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الحديث عن عناية الإسلام البالغة باليتيم، وبيان مكانته العظيمة في الشريعة الإسلامية، وفضل كفالته والإحسان إليه، مؤكدًا أن رعاية اليتيم والإحسان إليه مسئولية دينية واجتماعية، وأن توفير الرعاية الصالحة والتوجيه السليم له يضمن تنشئته في بيئة آمنة، ويعزز قيمه الإنسانية والدينية، مع تأكيد دور المجتمع في دعمه نفسيًّا واجتماعيًّا.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الأسبوع الثقافي حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 من أبريل 2026م، عقب صلاة المغرب، من خلال تقديم برامج ثقافية ودعوية تسهم في غرس القيم الدينية والوطنية، وتعزيز روح الاجتهاد والمعرفة والإبداع لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع، في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لبناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.

