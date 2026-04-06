قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
ترامب فقد عقله.. أعضاء بالكونجرس الأمريكي يشككون في إدراك ترامب ويصفونه بـ"المجنون"
الفيومي: موظفو المحليات ليس كلهم فاسدين.. و"2 أو 3% مشوهين العاملين فيها
مقتل اثنين وإصابة آخر في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم اشتراط الرجل على زوجته عدم الإنجاب وعدم الإرث.. الإفتاء تجيب

حكم اشتراط الزوج على زوجته عدم الإنجاب وعدم الإرث.. الإفتاء تجيب
حكم اشتراط الزوج على زوجته عدم الإنجاب وعدم الإرث.. الإفتاء تجيب
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها.
والشرط الثاني: أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن إرثَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها.
وكل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

اشتراط الزوج على زوجته عدم الإنجاب وعدم الإرث

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن عقد الزواج قد تم مستوفيًا جميع شروطه وأركانه الشرعية كان العقد صحيحًا، أما الشرطان فباطلان؛ لمخالفتهما مقتضى العقد لكن إن رضيت الزوجة بعدم الإنجاب نظرًا لظروف خاصة تدفعها لذلك وطابت نفسها بهذا الاتفاق فلا مانع من اتخاذ الوسائل المانعة من الإنجاب، وما وضعه الرجل لزوجته يُعَدُّ من باب الهبة ولا يسقط حقُّ أيٍّ منهما في الميراث الشرعي.

هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذي يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكًا له؛ بل المدار على أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك، والظاهر أن الأدوات التي يكون المسكن بها شرعيًّا لا يلزم فيها أيضًا أن تكون ملكًا للزوج، بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك، وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكًا للزوج المُعِدِّ للمسكن. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر.
 

الزوج الإنجاب عدم الإنجاب الإرث النكاح

