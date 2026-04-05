ما هي أسباب سلب النعم وكيف نشكر الله عليها؟.. عالم بالأوقاف يجيب

أجاب الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، على تساؤل حول الأسباب التي تؤدي إلى سلب النعم، وكيفية شكر الله سبحانه وتعالى عليها، موضحًا أن المدخل لفهم هذه القضية يمكن أن يكون بعنوان: "السلب بعد العطاء".

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، في تصريح، له أن العطاء الإلهي موجود بالفعل، وأن كل إنسان مهيأ لأن يأخذ من هذا العطاء، مشيرًا إلى أهمية تقريب المعنى من خلال مثال بسيط يوضح الفكرة.

وأضاف أن العطاء الإلهي يمكن تشبيهه بالنهر الجاري المليء بالخير الوفير، وأن قابلية الإنسان للأخذ من هذا العطاء تشبه الإناء أو الكوب الذي يغترف من هذا النهر، فالعطاء موجود ومتدفق بلا انقطاع.

وأشار إلى أنه عند وضع هذا الإناء في النهر، نجد أن بعض الأواني تمتلئ، وبعضها يمتلئ جزئيًا، وأخرى قد لا تمتلئ بشيء، مؤكدًا أن الإشكالية هنا ليست في النهر، بل في الإناء نفسه، أي في قابلية الإنسان واستعداده للأخذ من هذا العطاء.

وأكد أن خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفد، وأن الله أودع في الحياة الكثير من الخيرات، لكن المطلوب من الإنسان أن يمد يده ليأخذ، وذلك يكون بقدر قرب قلبه من الله، فكلما اقترب العبد من ربه زاد نصيبه من العطاء، مشددًا على أن لكل إنسان عطاء يتناسب مع استعداده وقربه من الله.

