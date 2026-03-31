الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خالد الجندي: كفران النعمة يحدث بـ 4 صور واضحة.. ويختلف تماما عن الكفر بالله

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كفران النعمة يختلف تمامًا عن الكفر بالله، موضحًا أن قوله تعالى: "فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون" يدل على أن كفران النعم يؤدي إلى زوالها وذهابها، وأن هذه القضية من أخطر القضايا التي تمس حياة الناس ومعيشتهم بشكل مباشر.

خالد الجندي: كل ما يفيض عن حاجتك أخذه معصية

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن كفران النعمة يتم عبر أربع صور واضحة، أولها نسبة النعمة إلى غير المنعم سبحانه وتعالى، وثانيها استغلال النعمة في معصيته، وثالثها عدم أداء الحقوق الواجبة فيها كالزكاة والصدقات، ورابعها الإسراف في استهلاك هذه النعم، مؤكدًا أن الإسراف يمثل بابًا واسعًا من أبواب كفران النعمة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن القرآن الكريم حذر من هذا المعنى في أكثر من موضع، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة النساء: "ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا"، حيث نقل عن الإمام ابن كثير أن الله تعالى نهى عن أكل أموال اليتامى بغير حاجة ضرورية، وبيّن الإمام الموردي أن أصل الإسراف هو تجاوز الحد المباح إلى ما ليس مباحًا، سواء كان ذلك بالإفراط أو بالتقصير.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن معنى الإسراف يتسع ليشمل كل ما يمكن الاستغناء عنه، معتبرًا أن الأخذ مما لا يحتاج إليه الإنسان يُعد معصية، ويؤدي إلى الضرر وجلب النكد، فضلًا عن كونه سببًا في كفران النعمة الذي حذر منه القرآن الكريم.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن قوله تعالى في سورة الأنعام: "ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين" يحمل دلالة خطيرة، إذ إن عدم محبة الله للمسرفين تعني حرمان العبد من بركة النعمة، موضحًا أن الإمام الطبري فسر الإسراف بأنه مجاوزة الحد في العطاء إلى ما يضر بصاحب المال أو بمن يعولهم، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى في تربية الأبناء.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن القرآن الكريم وضع منهجًا متوازنًا في التعامل مع النعم، كما في قوله تعالى: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا"، مؤكدًا أن الإسلام لا يمنع الإنسان من التمتع بالنعم، لكنه يضع ضوابط تحميه من الانحراف، لافتًا إلى أن تكرار التحذير من الإسراف يدل على خطورته، وأنه سبب في حرمان الإنسان من محبة الله وعطائه.

واستكمل الشيخ خالد الجندي أن الإمام المواردي أوضح في تفسيره "النكت والعيون" ثلاثة تأويلات لقوله تعالى "ولا تسرفوا"، منها أن الإسراف قد يكون في الحرام، أو في أكل ما لا يجوز، أو في تجاوز حد الشبع، مؤكدًا أن المعنى الأخير ينبغي التوقف عنده لما له من آثار صحية وسلوكية، حيث إن تجاوز حد الاعتدال في الطعام والشراب من الأمور المنهي عنها شرعًا لما يترتب عليه من أضرار.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
