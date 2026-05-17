قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى رحيل وردة الجزائرية.. صوت خالد صنع تاريخ الطرب العربي
قافلة المساعدات " زاد العزة" الـ197 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
من "كابوريا" إلى برامج الكاميرا الخفية.. رحلة حسين الإمام في صناعة الابتسامة بمصر
إعلام عبري: إسرائيل ترفع جاهزيتها العسكرية تحسباً لجولة قتال جديدة مع إيران
لأول مرة في ربيع 2026.. القاهرة تكسر حاجز الـ40 درجة والأرصاد تحذر من عاصفة ترابية
حكم كثرة الانشغال بالتصوير أثناء أداء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء تجيب
طفرة حقيقية رغم التحديات .. انتهاء 90% من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» | تفاصيل
عارفين نفسي أقول إيه.. شوبير يعلق على خسارة الزمالك الكونفدرالية
القاهرة تتجاوز 40.. الأرصاد تطلق إنذارا جويا بسبب موجة شديدة الحرارة
هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب
دعاء رؤية هلال ذي الحجة.. كلمات تجمع لك خيري الدنيا والآخرة
حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الوراق بسبب أضحية العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة في ربيع 2026.. القاهرة تكسر حاجز الـ40 درجة والأرصاد تحذر من عاصفة ترابية

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

للمرة الأولى خلال ربيع 2026 من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم حاجز 40 درجة مئوية.

كما تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، كما يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، وهذه طبيعة فصل الربيع الذي يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة وأعلى درجات حرارة تسجل خلاله. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 41 24
العاصمة الجديدة 42 22
6 أكتوبر 42 22
بنها 41 23
دمنهور 40 23
وادي النطرون 41 24
كفر الشيخ 39 22
بلطيم 34 22
المنصورة 41 23
الزقازيق 41 24
شبين الكوم 41 24
طنطا 41 24
دمياط 36 23
بورسعيد 38 24
الإسماعيلية 43 22
السويس 38 23
العريش 40 21
رفح 38 21
رأس سدر 40 27
نخل 40 20
كاترين 32 16
الطور 34 24
طابا 36 21
شرم الشيخ 35 25
الغردقة 36 25
الإسكندرية 32 20
العلمين 31 20
مطروح 29 19
السلوم 30 19
سيوة 45 25
رأس غارب 37 24
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 25
شلاتين 35 23
حلايب 32 24
أبو رماد 34 23
مرسى حميرة 35 22
أبرق 35 22
جبل علبة 35 23
رأس حدربة 34 23
الفيوم 43 24
بني سويف 43 25
المنيا 43 25
أسيوط 42 25
سوهاج 42 26
قنا 43 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
الوادي الجديد 43 27
أبوسمبل 44 28

درجة الحرارة 40 درجة مئوية ربيع 2026 القاهرة رفع درجات الحرارة رياح جنوبية غربية تدهور الرؤية الأفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

ييس توروب

الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

صورة من الفيديو

بعد واقعة مديونية 8 قروش.. حالات تحفظ البنك على أموال العملاء

انفجار مدوٍّ يهز وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية

انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

احمد دويدار

أحمد دويدار: اتحاد العاصمة الجزائري استحق كأس الكونفدرالية.. والزمالك فرّط في المباراة

الزمالك

حسام عبدالمنعم: مستوى الزمالك كان سيئًا رغم الدعم الجماهيري .. وفقدنا الاستحواذ

كريم رمزي

كريم رمزي بعد خسارة الزمالك: البطولة مش عايزة الأبيض.. وصعبان عليا شحاتة

بالصور

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فستان لافت.. روجينا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد