لأول مرة في ربيع 2026.. القاهرة تكسر حاجز الـ40 درجة والأرصاد تحذر من عاصفة ترابية

للمرة الأولى خلال ربيع 2026 من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم حاجز 40 درجة مئوية.

كما تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، كما يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، وهذه طبيعة فصل الربيع الذي يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة وأعلى درجات حرارة تسجل خلاله.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 24

العاصمة الجديدة 42 22

6 أكتوبر 42 22

بنها 41 23

دمنهور 40 23

وادي النطرون 41 24

كفر الشيخ 39 22

بلطيم 34 22

المنصورة 41 23

الزقازيق 41 24

شبين الكوم 41 24

طنطا 41 24

دمياط 36 23

بورسعيد 38 24

الإسماعيلية 43 22

السويس 38 23

العريش 40 21

رفح 38 21

رأس سدر 40 27

نخل 40 20

كاترين 32 16

الطور 34 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 36 25

الإسكندرية 32 20

العلمين 31 20

مطروح 29 19

السلوم 30 19

سيوة 45 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 35 23

حلايب 32 24

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 43 24

بني سويف 43 25

المنيا 43 25

أسيوط 42 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 43 27

أبوسمبل 44 28