أسعار الذهب اليوم الأحد 17 مايو 2026 .. كم وصل عيار 21 ؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 17 مايو 2026 حالة من الاستقرار النسبي في بداية التعاملات داخل الأسواق المحلية، وذلك بعد موجة تراجع سجلتها الأسعار خلال تعاملات أمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 40 جنيهًا دفعة واحدة، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على حركة المعدن الأصفر محليًا وعالميًا وفقاً لما نقلته البرامج الصباحية.

ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات الذهب بشكل يومي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الدولار وأسواق الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس في مصر والأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المختلفة، اليوم الأحد 17 مايو 2026، نحو 7817 جنيهًا للجرام، ليستقر عند نفس مستويات ختام تعاملات أمس، وسط حالة من الحذر في عمليات البيع والشراء داخل محال الصاغة.

ويُعد عيار 24 من أكثر الأعيرة استخدامًا في السبائك والاستثمار طويل الأجل، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة بباقي الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 6840 جنيهًا، بعدما سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس بلغ نحو 40 جنيهًا للجرام.

ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، كما يعتمد عليه قطاع كبير من المقبلين على الزواج في شراء المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم الأحد 5862 جنيهًا، ليستمر في التحرك بالتوازي مع التغيرات التي تشهدها باقي الأعيرة في السوق المحلية.

ويحظى عيار 18 بإقبال ملحوظ في بعض المحافظات، خاصة بين الشباب، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بعيار 21 و24.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 17 مايو 2026 نحو 54720 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضريبة، ويُعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يقبل عليها المواطنون خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب في العقود الفورية اليوم نحو 4540.07 دولار، وسط استمرار التذبذب في الأسواق العالمية نتيجة التغيرات الاقتصادية وحركة أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ويتوقع خبراء أسواق المال أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية وتحركات الدولار الأمريكي.

أسباب تذبذب أسعار الذهب في الأسواق

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تغيرات مستمرة نتيجة عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

تغيرات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

تحركات أسعار الفائدة عالميًا.

زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

الأوضاع الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.

حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية.

ويؤكد تجار الذهب أن الأسعار قد تشهد تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تغيرات البورصة العالمية للذهب وحجم الطلب في السوق المحلية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى عدد من المحللين أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية رغم التذبذب الحالي، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي وأسعار الفائدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى مراقبة السوق عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

كما ينصح خبراء الذهب المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل يومي، خاصة للراغبين في الشراء بغرض الاستثمار أو الزواج، في ظل التحركات السريعة التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.