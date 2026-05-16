الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16 مايو 2026.. وعيار 21 عند 6870 جنيهًا

منار عبد العظيم

رصد برنامج “صباح البلد” أسعار الذهب في مصر اليوم، السبت،حيث شهدت حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية، بعد انخفاض طفيف شهدته أعيرة الذهب أمس، الجمعة 15 مايو 2026. 

يظل الذهب أحد أبرز الخيارات الاستثمارية والادخارية للمواطنين، ويواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مستويات مرتفعة منذ بداية العام.

أسعار الذهب في السوق المحلية

فيما يلي قائمة بأسعار الذهب المختلفة داخل الأسواق المصرية اليوم السبت 16 مايو 2026، وفق بيانات شعبة الذهب وتحديثات مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعدن الأصفر:

جرام الذهب عيار 24: 7851 جنيهًا للشراء، و7817 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 21: 6870 جنيهًا للشراء، و6840 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 18: 5889 جنيهًا للشراء، و5863 جنيهًا للبيع.

جرام الذهب عيار 14: 4580 جنيهًا للشراء، و4560 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب: 54960 جنيهًا للشراء، و54720 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار أونصة الذهب اليوم السبت 16 مايو 2026:

أونصة الذهب: 4562 دولارًا للشراء، و4561.5 دولار للبيع.

 

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أبرزها:

حركة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية، حيث يرتفع الذهب عند ضعف الدولار.

التقلبات الاقتصادية العالمية مثل التضخم والأزمات المالية.

الطلب المحلي والعالمي على السبائك والمجوهرات.

تظل هذه العوامل محفزًا للمستثمرين على متابعة الأسعار يوميًا واتخاذ قرارات الشراء والبيع بحذر.

 

نصائح للمستهلكين والمستثمرين

للحفاظ على استثمار آمن في الذهب:

متابعة أسعار الذهب يوميًا قبل أي قرار شراء أو بيع.

مقارنة أسعار المصنعية بين محلات الصاغة للحصول على أفضل سعر.

الاستثمار في الذهب على المدى الطويل لتجنب تأثير التذبذبات اليومية الطفيفة.

تنويع المحفظة المالية وعدم الاعتماد فقط على الذهب كمصدر للاستثمار.

