نزل 15 جنيهًا.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات صباحية له اليوم الأحد 17-5-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر الذهب ما يقارب من 15 جنيهًا جديدة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم الجمعة الماضية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 6850 جنيهًا في آخر تحديث له اليوم.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7828 جنيهًا للشراء و 7771 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7176 جنيهًا للشراء و 7123 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6850 جنيهًأ للشراء و 6800 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5871 جنيهًأ للشراء و 5828 جنيهًأ للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 54.8 ألف جنيه للشراء و 54.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4540 دولار للشراء و 4539 دولار للبيع.