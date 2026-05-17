بعد تكليفات الزراعة.. الحبس والغرامة عقوبة نحـ .ر أضاحي العيد خارج المجازر الرسمية

تزامنا مع قرب عيد الأضحى، تستعد وزارة الزراعة لاستقبال العيد، تأكيداً على استمرار تقديم الخدمات والتيسيرات للمواطنين والمزارعين والمربين طوال فترة الإجازة.



وتضمنت الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المجازر، بالإضافة إلى تنظيم العمل بنظام النوبتجيات للأطباء البيطريين على مدار اليوم، لإجراء الفحوصات اللازمة للحيوانات قبل وبعد الذبح، بما يضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكلف الوزير بتكثيف جهود التوعية والإرشاد البيطري، بالحد من الذبح العشوائي في الشوارع، حفاظا على البيئة والصحة العامة، والتوجه إلى المجازر الحكومية، التي تقدم خدمات ذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين.

عقوبة نحر الاضاحي بالمخالفة للقانون

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة النحر خارج المجازر الرسمية طبقا للقانون.



وضع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر.

ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

«يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها بالمادة السابقة يحكم بمصادرة مضبوطات ذبح الأضحية خارج المجازر لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة.