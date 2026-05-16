الإشراف العام
اقتصاد

كيلو الفراخ بـ 76 واللحوم تقترب من 520 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن واللحوم قبل عيد الأضحى

فرق 400 جنيه بين كيلو الفراخ واللحمة .. أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق
رانيا أيمن

تشهد الأسواق المصرية حاليًا تحركات متباينة في أسعار اللحوم والدواجن، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها التدريجي مدفوعة بزيادة الطلب، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الدواجن تراجعات قوية بعد موجة ارتفاعات قياسية خلال الأسابيع الماضية.

وخلال أقل من شهر، فقدت أسعار الدواجن البيضاء نحو 20 جنيهًا في الكيلو داخل المزارع، بعدما سجلت ذروتها عند 96 جنيهًا، قبل أن تتراجع اليوم إلى نحو 76 جنيهًا فقط، في واحدة من أكبر موجات الهبوط التي يشهدها القطاع مؤخرًا.

أسعار الدواجن اليوم

واللافت أن أسعار الفراخ تحركت خلال الشهر الماضي بشكل متذبذب وسريع، إذ بدأت من مستويات 71 جنيهًا، ثم ارتفعت تدريجيًا إلى 79 و80 و86 جنيهًا، قبل أن تقفز إلى 91 ثم 96 جنيهًا للكيلو، لتعود بعدها للهبوط مجددًا إلى 88 ثم 85 وصولًا إلى 76 جنيهًا اليوم.

سعر المستهلك 

ورغم هذا التراجع الكبير داخل المزارع، فإن الانخفاض لم ينعكس بالكامل على المستهلك، حيث تراجعت الأسعار في الأسواق بنحو 15 جنيهًا فقط، بينما لا يزال سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك يتراوح بين 93 و97 جنيهًا في بعض المناطق، وهو ما أثار تساؤلات حول اتساع هامش الربح بين سعر المزرعة وسعر البيع النهائي.

ارتفاع كبير في أسعار اللحوم 

وفي المقابل، تتحرك أسعار اللحوم في الاتجاه المعاكس تمامًا، إذ شهدت الأسواق زيادات جديدة مع اقتراب موسم عيد الأضحى وارتفاع معدلات الشراء.

وسجل متوسط سعر اللحم الضاني الصافي نحو 459 جنيهًا للكيلو بزيادة 7 جنيهات، بينما ارتفع الكندوز متوسط السن إلى 416 جنيهًا بزيادة 11 جنيهًا، كما سجل البتلو الصافي نحو 456 جنيهًا للكيلو.

اسعار اللحوم اليوم

ويرى متابعون للسوق أن التراجع الكبير في أسعار الدواجن قد يدفع شريحة من المواطنين إلى الاعتماد عليها كبديل أقل تكلفة مقارنة باللحوم الحمراء، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية واقتراب موسم العيد.

اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض

في الوقت نفسه، سبق وأكد مسؤولون بقطاع الدواجن أن السوق المحلية تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض، وهو ما ساهم في زيادة المعروض وحدوث التراجع الأخير بالأسعار.

كما سبق وصرح ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض رغم التحديات الحالية، فيما أشار مسؤولو قطاع الثروة الحيوانية إلى استمرار جهود الدولة للتوسع في الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ضعف القوة الشرائية للحوم 

أما في سوق اللحوم، فقد أوضح هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية أن أسعار اللحوم لا تزال مرتبطة بارتفاع تكاليف الأعلاف والاستيراد، خاصة مع اعتماد السوق على استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن ضعف القوة الشرائية أثر أيضًا على حركة البيع داخل محال الجزارة، رغم توافر اللحوم والأضاحي بالأسواق بصورة طبيعية.

أسعار الدواجن اليوم:

  • الفراخ البيضاء: 76 جنيهًا بالمزرعة وتصل للمستهلك بين 93 و97 جنيهًا
  • الفراخ الساسو: 90 جنيهًا بالمزرعة وبين 100 و105 جنيهات للمستهلك
  • الفراخ الأمهات: 70 جنيهًا بالمزرعة وبين 75 و80 جنيهًا للمستهلك
  • البانيه: بين 210 و230 جنيهًا
  • الأوراك: بين 90 و95 جنيهًا
  • كرتونة البيض الأبيض: بين 105 و115 جنيهًا
  • كرتونة البيض الأحمر: بين 110 و120 جنيهًا
اسعار الدواجن اليوم

أسعار اللحوم اليوم:

  • اللحم البلدي: بين 400 و450 جنيهًا
  • الكندوز: بين 400 و450 جنيهًا
  • البتلو: بين 360 و420 جنيهًا
  • الضاني البلدي: بين 450 و500 جنيه
  • اللحوم الجملي: بين 300 و400 جنيه
  • الكبدة البلدي: بين 400 و450 جنيهًا
  • اللحمة المفرومة: بين 410 و450 جنيهًا
اسعار اللحوم اليوم

ويبقى السؤال الأبرز مع بداية العد التنازلي لعيد الأضحى: هل ستستمر أسعار الدواجن في التراجع وتتحول إلى البديل الأول للأسر المصرية؟ أم تشهد الأسواق موجة ارتفاعات جديدة مع زيادة الطلب خلال الأسابيع المقبلة؟.

