الحكومة: مبادرة «شارع الفن» تهدف لاكتشاف المواهب ونشر الهوية الثقافية المصرية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني ، اليوم الأحد، أن مبادرة "شارع الفن" تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب وتقديم محتوى راق يعكس الهوية الثقافية المصرية.

وقال الحمصاني ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج ( هذا الصباح ) بقناة ( إكسترا نيوز) الإخبارية ـ إن هذه المبادرة تأتي ضمن عملية تطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الثقافة لإقامة عدد من الفعاليات الفنية بمنطقة وسط البلد وتحديدا في عدد من المناطق مثل شارع الفن.

وأضاف أن الدولة حريصة على تأهيل الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها لتعزيز نشر الفن من خلال العرض في مناطق مفتوحة لجذب المواطنين والسياح.

و بشأن إمكانية تحويل بعض شوارع وسط البلد للمشاة فقط ، قال الحمصاني إننا نركز في المرحلة الحالية على تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية في منطقة وسط البلد حيث تم الانتهاء من 3 مراحل ويتبقى المرحلة الرابعة والتي ستنتهي قبل نهاية العام الجاري.

وتابع الحمصاني قائلا إنه "يتم دراسة إمكانية غلق الشوارع أمام حركة السيارات وليس بالضرورة أن تغلق بالكامل ولكن يمكن إغلاقها في ساعة معينة مثل العديد من دول العالم وإتاحتها للمشاه" ، مؤكدا أن الموضوع خاضع للدراسة سواء لإسلوب الغلق أو الشوارع التي سيتم غلقها .