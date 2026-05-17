اخد فلوس الناس | تجديد حبس عامل انتحل صفة موظف بنك

قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس عامل تخصص في النصب الإلكتروني بالمنيا، لاتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بأساليب احتيالية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.



تفاصيل القضية

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بالنصب على ضحاياه عبر انتحال صفة موظف بخدمة العملاء بأحد البنوك، حيث كان يطلب بيانات البطاقات البنكية بدعوى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على قروض.

وأوضحت التحريات أن المتهم استولى على بيانات الضحايا، وتمكن من استخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع إلكترونية، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة العدوة، وبحوزته 3 هواتف محمولة و7 شرائح هواتف، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما أقر بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة