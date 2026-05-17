السيطرة على حريق بعشة وغرف بالطوب اللبن في دراجيل بالمنوفية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق نشب في عشة مشيدة بالحطب والبوص وغرفتين بالطوب اللبن بدراجيل دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقل محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء برفقة منال عبده نائب رئيس المدينة وسيارات الإطفاء التابعة لوحدات إطفاء دراجيل والشهداء وكفر ربيع إلى موقع الحريق حيث تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرئيس المدينة للاطمئنان على سلامة المواطنين وسرعة التعامل مع الحوادث الطارئة.