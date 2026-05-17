كانت في المتناول.. فرج عامر يكشف أسباب خسارة الزمالك الكونفدرالية

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق أن خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة جاءت بعد تراجع كبير في الأداء، رغم البداية القوية للفريق في المباراة النهائية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على “فيسبوك” إن “ليلة بكى فيها مشجعو الفن والهندسة”، في إشارة إلى جماهير الزمالك، مؤكدًا أنه والجماهير عملوا على دعم الفريق والتشجيع بقوة أملاً في تحقيق الفوز.

وأضاف أن الزمالك أضاع فرصة سهلة للتتويج باللقب، بعدما تقدم بهدف مبكر في أول 5 دقائق، لكنه لم يستغل ارتباك المنافس لإضافة الهدف الثاني، ما سمح لفريق اتحاد العاصمة بالعودة في اللقاء.

وأشار إلى أن الفريق الجزائري، رغم تراجع ترتيبه في الدوري المحلي، تمكن من استغلال تراجع الزمالك في الشوط الثاني، لافتًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال اكتفى بالمشاهدة دون تدخل فعال على حد وصفه.

وتابع أن نسبة الاستحواذ كانت لصالح اتحاد العاصمة بنسبة 66% مقابل 33.9% للزمالك، معتبرًا أن الفوارق الفنية كانت واضحة، وأن الفريق الأبيض لم يظهر بالشكل المطلوب في النهائي، ما أدى إلى خسارة اللقب في النهاية.

اتحاد العاصمة بطلاً لكأس الكونفدرالية

توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.