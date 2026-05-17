جهود أمنية لكشف غموض مقتل سائق تاكسي بالغردقة بعدة طعنات

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، جهودها لكشف غموض مقتل سائق تاكسي علي يد آخرين، والقبض علي المتهمين.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا، يفيد بوقوع حادثة عقب 3 أشخاص شاب يدعي "فارس ا أ" ويعمل سائق، حيث وجهوا له عدة طعنات نافذة.

على الفور تم نقل الشاب إلي أحد المستشفيات الخاصة، القريبة من موقع الحادث إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولات إنقاذه.

وسادت حالة من الحزن لدي أهل وأصدقاء الشاب، بمسقط رأسه بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، حيث أنه معروف عنه حسن الخلق والسيرة الطبية، وأنه يعمل سائق تاكسي بالغردقة سعياً لكسب قوته الحلال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

​فيما تباشر الأجهزة الأمنية إجراءاتها والبحث والتحريات وتوسيع دائرة الاتهام، لتحديد هوية المتهمين.