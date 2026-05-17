مدير جهاز مستقبل مصر: الدلتا الجديدة أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي

أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع زراعي يليق بحجم التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أحد أكبر المشروعات القومية في مجال التوسع الزراعي.

وأشار إلى أن المرحلة السابقة من المشروع شملت نحو 450 ألف فدان كانت تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، قبل أن يتم التوجيه بالاعتماد على مسارين لتوفير المياه، وهو ما أدى إلى إطلاق اسم “الدلتا الجديدة” على المشروع.

وأوضح أن المسار الغربي يوفر نحو 7.5 مليون متر مكعب من المياه، بينما يجري العمل حاليًا على المسار الشرقي الذي يُعد الافتتاح قبل النهائي للمشروع، تمهيدًا للوصول إلى الافتتاح الكامل للدلتا الجديدة خلال شهر مايو المقبل، بإجمالي مساحة تصل إلى 810 آلاف فدان.

وأضاف أن المشروع يعكس عبقرية المكان والرؤية، ويجسد توجه الدولة نحو التوسع الزراعي وتعزيز البنية التحتية، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال المنفذة يجعله واحدًا من أكبر مشروعات التنمية الزراعية في تاريخ مصر.