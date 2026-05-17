طالب يحتجز مدرسًا داخل مدرسة بشبرا الخيمة .. و«التعليم» تكشف الحقيقة كاملة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم ، يظهر فيه طالب داخل مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية الخاصة التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه باحتجاز أحد المعلمين داخل الفصل، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل والغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل، خاصة بعد انتشار الفيديو بشكل كبير عبر صفحات فيس بوك.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الواقعة المتداولة ليست حديثة كما تم الترويج لها، وإنما تعود إلى الفصل الدراسي الأول، مؤكدا أن إدارة المدرسة تعاملت مع الموقف فور وقوعه وتم احتواء الأزمة بشكل كامل داخل المدرسة دون حدوث أي تداعيات أو مشكلات لاحقة.



وأوضح المصدر، أن ما ظهر في الفيديو لم يكن تعديًا مقصودًا من الطالب تجاه المعلم، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت على سبيل المزاح نتيجة وجود علاقة طيبة بين الطرفين، إلا أن تصوير الموقف من قبل أحد الطلاب ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي تسبّب في إثارة الجدل وسوء فهم الواقعة لدى المتابعين، خاصة بعد إعادة تداول الفيديو مرة أخرى خلال الفترة الحالية باعتباره حدثًا جديدًا.

تصالح الطرفين



وأضاف المصدر، أن إدارة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية الخاصة تدخلت فور تداول الواقعة في وقتها، وتم إنهاء الأمر بشكل ودي بين الطالب والمعلم، دون تحرير أي محاضر أو اتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدًا أن المعلم لم يتقدم بأي شكاوى رسمية ضد الطالب، كما لم تتكرر الواقعة مرة أخرى داخل المدرسة.

وأشار إلى أن مسئولي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فوجئوا بإعادة نشر الفيديو خلال الأيام الأخيرة، رغم مرور عدة أشهر على الواقعة وانتهائها بشكل كامل، لافتًا إلى أن تداول مقاطع قديمة دون توضيح حقيقتها أو توقيت حدوثها يؤدي إلى إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين ويعطي انطباعات غير دقيقة عن الأوضاع داخل المدارس.

وأكد المصدر، أن المدارس تخضع لمتابعة مستمرة من جانب الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للحفاظ على الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشددًا على أن أي وقائع يتم التعامل معها بشكل فوري وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وكان الفيديو المتداول قد أظهر طالبًا داخل أحد الفصول الدراسية وهو يغلق الباب على أحد المعلمين وسط تواجد عدد من الطلاب، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول المقطع على نطاق واسع والتعليق عليه بشكل غاضب، قبل أن تكشف مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حقيقة الواقعة وتؤكد أنها قديمة وتم إنهاؤها منذ فترة طويلة.