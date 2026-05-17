بهاء الغنام: لا عودة إلى 2016.. ومصر انتقلت من الظلام إلى النور

أكد بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر أن العودة إلى عام 2016 لم تعد مطروحة، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة كانت مليئة بالتحديات التي واجهت الدولة المصرية، وأن البلاد كانت تمر بظروف صعبة على مختلف المستويات.

وأضاف خلال افتتاح مشروع الدلتا التنموي بحضور الرئيس السيسي، أن من قلب الظلام انبعث النور، وحملت المرحلة الجديدة الأمل والعلم والعمل، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس قدرة الدولة على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أفضل قائم على التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر اليوم أصبحت دولة قادرة على تحقيق المستحيل بفضل ما تمتلكه من إرادة سياسية وشعب واعٍ يدعم مسيرة البناء.