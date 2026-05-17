ميلوني تؤجل زيارتها لقبرص بعد حادث الدهس في مودينا

قررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تأجيل زيارتها المقررة إلى قبرص اليوم الأحد، على خلفية حادث الدهس الذي وقع بمدينة مودينا شمال إيطاليا أمس السبت وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، أربعة منهم في حالة خطيرة.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أن ميلوني أجلت زيارتها الرسمية إلى قبرص، وستتوجه إلى مودينا برفقة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لتكون على مقربة من المصابين وعائلاتهم والمجتمع المحلي، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، قسطنطين ليتيمبيوتيس، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات بين قبرص وإيطاليا، بالإضافة إلى التعاون في القضايا الأوروبية والإقليمية.

وقال المتحدث إن قبرص أعربت أيضاً عن "تضامنها مع الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي وجميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي".