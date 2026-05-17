الرئيس السيسي لـ وزير الري عن مشروع الدلتا: استثمار كبير لازم الناس كلها تعرفه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال فعاليات افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل، مطالبًا بتقديم عرض مختصر يوضح تفاصيل المشروع وأهميته للمواطنين.

وقال الرئيس السيسي: “مهم أوي الناس تعرف المشروع ده علشان يتعمل.. ده مشروع كبير أوي”، مؤكدًا ضرورة توضيح حجم الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع.

كما طالب الرئيس وزيري الري والكهرباء بتوضيح جزء من تكلفة المشروع، بهدف تعريف المواطنين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات التنمية الزراعية والبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي.

وأشار الرئيس إلى أن هذه المشروعات تعكس حجم ما تقوم به الدولة من جهود كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.