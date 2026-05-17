تجنب التعرض المباشر للشمس.. الأرصاد تصدر تحذيرات للمواطنين

قال دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، حيث تسجل القاهرة الكبرى حوالي 41 درجة مئوية، بينما ترتفع الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 43 و44 درجة.

وأوضح “شاهين” خلال برنامج صباحك مصري، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ضرورة توخي الحذر أثناء الخروج خلال ساعات الذروة، خاصة من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

نشاط الرياح والأتربة

وأشار إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة جنوب القاهرة وبعض مناطق شمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية مثل مطروح، ما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.

وأكد أن هذا النشاط سيبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

تحسن تدريجي متوقع

وأضاف مدير مركز التنبؤات أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم الأربعاء، لتسجل ما بين 35 و38 درجة، على أن تنكسر الموجة الحارة بشكل أوضح خلال الأيام التالية.

توصيات الأرصاد

وشدد على ضرورة:

تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة

الإكثار من شرب المياه

ارتداء ملابس قطنية فاتحة

القيادة بحذر على الطرق السريعة

متابعة النشرات الجوية أولًا بأول

واختتمت الهيئة تصريحاتها بالتأكيد على أن ذروة الموجة الحارة كانت اليوم، مع بدء التحسن التدريجي خلال الأيام المقبلة بإذن الله.

