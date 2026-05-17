جهاز تنمية المشروعات يعلن إطلاق مبادرة مهرجان القطن المصري

في إطار تعاون جهاز تنمية المشروعات مع مختلف جهات الدولة العامة والخاصة للنهوض بالمنتجات الوطنية يرعى الجهاز مع محافظة القاهرة مبادرة "مهرجان القطن المصري" بالتعاون مع المؤسسة المصرية لدراسات التسويق.

وتهدف المبادرة إلي دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتكتلات الإنتاجية العاملة في صناعات القطن المصري المتنوعة ومساعدتها علي التشبيك مع كبرى العلامات التجارية لرفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لهذه الأنشطة الاقتصادية والعمل على دعم المشروعات المتخصصة في مجالات تصنيع ونسج المفروشات والمنسوجات القطنية، وصناعات الغزل والنسيج، ومشروعات آلات الحلج والغزل والكيماويات والصباغة، بالإضافة إلى وكلاء وموردي الخامات القطنية ومساعدتهم تطوير مشروعاتهم ودعمها ماليا وفنيا.



وقام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعقد اجتماع مع الدكتور محمود حسن رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، للإعلان عن رعاية الجهاز لمبادرة مهرجان القطن المصري وذلك بحضور لفيف من مسئولي الجهاز ومحافظة القاهرة.

تفاصيل المبادرة



وأكد رحمي أن مبادرة دعم المشروعات العاملة في القطن المصري تتفق مع توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على رفع قدرات الصناعات الصغيرة الوطنية ودعمها للتصدير للخارج وتوفير منتجات محلية بديلا للاستيراد تتمتع بقدرة تنافسية .

أشار إلى أن المشروعات العاملة في قطاع القطن المصري تمثل قطاعا واعدا يعمل الجهاز على دعمه من بين عدد من القطاعات الأخرى ومنها صناعة الأثاث بدمياط والحرف اليدوية والتراثية والصناعات التكميلية للمشروعات الكبيرة.



وأضاف أن المبادرة ستقوم على عدد من المحاور التي يعمل الجهاز على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها تعريف هذه المشروعات بآليات التصدير ومساعدة أصحابها على التعرف على الإجراءات المتبعة والحصول على الشهادات التي تؤهلهم لاقتحام السوق العالمي وتأهيلهم للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يتضمن عددا متنوعا من الحوافز الضريبية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية بالإضافة إلى العمل على التشبيك بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الأصغر.



وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذه المبادرة تحظى برعاية محافظة القاهرة وذلك استمرارا للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مختلف المبادرات التي تعمل على دعم قطاع المشروعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة لزيادة مشاركته في دعم الاقتصاد الوطني باعتبار محافظة القاهرة هي السوق الأوسع للمنتج المصري سواء على مستوى البيع المباشر أو التعاقدات الخارجية أو التصدير.



من جانبه، صرّح الدكتور محمود حسن، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدراسات التسويق، بأن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو إعادة إحياء مكانة منتجات القطن المصري بوصفه أحد أهم المنتجات الاستراتيجية التي تميز الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، وإعادة تقديم القطن المصري للعالم برؤية عصرية.

أكد أن المؤسسة المصرية لدراسات التسويق تعمل على المساهمة في إحداث تحول حقيقي في مفاهيم وأساليب العمل التسويقي والمؤسسي وتهدف إلى ترويج المنتجات المصرية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز تنافسيتها.



وأشاد محمود حسن بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومحافظة القاهرة بما يعكس توجهًا فعالا لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في قطاع القطن، وتمكينهم من تطوير منتجاتهم والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة الصادرات وفرص التشبيك مع كبرى العلامات التجارية المصرية.