الرئيس السيسي يفتتح مشروع الدلتا الجديدة في الضبعة.. تحويل 2.5 مليون فدان إلى أرض زراعية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الأحد / ، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل في مدينة الضبعة.

ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ "محمد أحمد حسن ".. وعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الدلتا الجديدة "، حيث تناول الفيلم مشروع الدلتا الجديدة والذي يعد جسرا بين الماضي والحاضر والمستقبل ويقع على مساحة 2.5 مليون فدان، ما يمثل اقتصادا كاملا.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يضم محطات رفع مياه وأجهزة ري وشبكات كهرباء وشبكة طرق توصل الطرق بالمزارع في إطار منظومة متكاملة.

ولفت الفيلم التسجيلي إلى أن مشروع الدلتا الجديدة دليل على قدرة الدولة على تحويل الصحراء إلى مجتمع كامل يعمل وينتج، ويجعل منها قوة اقتصادية حقيقية بأيدي المصريين.