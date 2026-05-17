المملكة المتحدة تنشر نظاما جديدا مضادا للطائرات المسيرة في الشرق الأوسط

أعلنت المملكة المتحدة نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للطائرات المسيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته اليوم /الأحد/ - أن "المواطنين البريطانيين والشركاء الإقليميين سيحظون بحماية أفضل ضد هجمات الطائرات المسيرة، حيث ينشر سلاح الطيران الملكي البريطاني سلاحا جديدا منخفض التكلفة مضادا للطائرات المسيرة في عملياته بالشرق الأوسط".

وأوضح البيان أنه "سيتم تزويد طائرات تايفون المقاتلة التابعة لسلاح الطيران الملكي البريطاني بنظام الأسلحة المتقدمة للقتل الدقيق (APKWS) الجديد، ما يُمكنها من تدمير الأهداف بدقة وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة الصواريخ المستخدمة حاليا".

وأضاف البيان أن "أعمال الشراء والاختبار السريعة التي قامت بها وزارة الدفاع البريطانية وشركاؤها في الصناعة، بي إيه إي سيستمز وكينيتيك، مكنت من نقل النظام من مرحلة الاختبار إلى مرحلة النشر في العمليات في أقل من شهرين".

وتابع أنه "تم نشر النظام الآن في عمليات بالشرق الأوسط، حيث نفذت طائرات تايفون المقاتلة التابعة للسرب 9 التابع لسلاح الطيران الملكي البريطاني طلعات جوية ضمن مهام الدفاع عن الشعب البريطاني ومصالحه وشركائه من التهديدات".

واعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الجاهزية والصناعة الدفاعية ‌‏لوك بولارد، أن هذا النظام سيساعد في إسقاط المزيد من الطائرات المسيرة بتكلفة أقل، ‌‏مشيرا إلى أن أسطول طائرات "تايفون" يمثل العمود الفقري للدفاع الجوي للمملكة ‌‏المتحدة وحلف شمال الأطلسي /ناتو/.‏