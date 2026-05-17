أحمد شوبير: غياب بنتايج أثر على الزمالك في النهائي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن أداء نادي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة لم يكن على المستوى المنتظر، مشيرًا إلى أن الفريق تأثر بصورة واضحة بغياب المغربي محمود بنتايج عن المواجهة الحاسمة التي انتهت بخسارة اللقب بركلات الترجيح.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر “أون سبورت إف إم”، أن الزمالك ظهر بشكل أفضل خلال لقاء الذهاب في الجزائر مقارنة بمباراة الإياب بالقاهرة، مؤكدًا أن الفريق افتقد للحلول الهجومية والفاعلية داخل منطقة الجزاء.



وأشار إلى أن غياب بنتايج بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة أثّر بشكل كبير على شكل الفريق، خاصة في ظل اعتماده كأحد أبرز العناصر المؤثرة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن اللاعب الوحيد الذي لفت انتباهه في النهائي كان الفلسطيني عدي الدباغ، بعدما حاول تقديم الإضافة هجوميًا رغم صعوبة المباراة.



وتطرق شوبير إلى الأزمات التي تحاصر الزمالك خارج المستطيل الأخضر، موضحًا أن النادي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بإيقاف القيد بسبب القضايا الدولية، وهو ما يتطلب تحركات عاجلة لحل الأزمة قبل نهاية المهلة المحددة يوم 31 مايو الجاري.



كما دافع شوبير عن المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه يعمل في ظروف صعبة نتيجة كثرة الإصابات والغيابات، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.



وفي السياق نفسه، يواصل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب جهوده المكثفة لإنهاء ملف إيقاف القيد وتسوية القضايا المرفوعة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف رفع العقوبات والسماح بإبرام صفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.