أول تعليق من تشابي ألونسو بعد توليه مهمة تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، الأحد، رسميًا عن التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي اللندني بيانًا عبر حساباته الرسمية أكد خلاله أن المدرب الإسباني سيبدأ مهامه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بعد توقيعه عقدًا يمتد لأربع سنوات.

وعلق تشابي ألونسو قائلا : تشيلسي هو أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم، ويغمرني فخر هائل بأن أصبح مديراً فنياً لهذا النادي العظيم

وأضاف: “من خلال محادثاتي مع مجموعة الملاك والإدارة الرياضية، من الواضح أننا نتشارك الطموح نفسه، نريد بناء فريق قادر على المنافسة باستمرار على أعلى مستوى والقتال من أجل حصد الألقاب”.

وتابع: هناك موهبة عظيمة في التشكيلة وإمكانيات هائلة في هذا النادي، وسيكون شرفاً كبيراً لي أن أقوده. التركيز الآن ينصب على العمل الجاد، وبناء الثقافة المناسبة، والفوز بالبطولات.

ويأتي تعيين ألونسو بعد نهاية تجربته مع ريال مدريد، والتي لم تشهد النتائج المنتظرة، ليغادر منصبه في نهاية الموسم الماضي.

وتأمل إدارة تشيلسي أن ينجح المدرب الإسباني في إعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على البطولات المحلية والأوروبية خلال السنوات المقبلة.