سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

كشف المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، عن مفاجأة تتعلق بالنجم المصري محمد صلاح، عقب تعادل فريقه أمام تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد ملعب “أنفيلد” مواجهة قوية بين ليفربول وتشيلسي ضمن الجولة السادسة والثلاثين من موسم 2025-2026، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، في لقاء حافظ خلاله الريدز على موقعه بالدوري رغم استمرار الغيابات المؤثرة داخل الفريق.

أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) نفسه على مواجهة ليفربول وتشيلسي، التي أُقيمت مساء أمس السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما مرر ريو نجوموها كرة مميزة إلى ريان جرافنبرخ، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك تشيلسي بعد أن مرت فوق يد الحارس.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 35، إثر عرضية متقنة أرسلها إنزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء، حاول فوفانا توجيهها نحو المرمى دون أن يلمس الكرة، لتواصل طريقها إلى داخل الشباك على يمين حارس ليفربول.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، ليضمن رسميًا المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

أما تشيلسي، فواصل نتائجه المتذبذبة ومستوياته المخيبة، في ظل استمرار الاضطرابات الفنية وتغيير الأجهزة التدريبية أكثر من مرة هذا الموسم، ليبقى الفريق في المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

مفاجأة بشأن محمد صلاح

غاب محمد صلاح عن المباراة للمرة الثانية على التوالي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس في الجولة قبل الماضية، وهي الإصابة التي تسببت أيضًا في ابتعاده عن لقاء مانشستر يونايتد.

وأثار غياب النجم المصري قلق جماهير ليفربول، خاصة مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم الحالي.

وعقب نهاية المباراة، تحدث سلوت عن الحالة البدنية لعدد من اللاعبين، بعدما اضطر المدافع إبراهيما كوناتي لمغادرة الملعب وهو يعاني من آلام عضلية، في حين غاب فلوريان فيرتز بسبب مشكلة صحية تتعلق بآلام في المعدة.

وأوضح المدرب الهولندي أن الطاقم الطبي سيُقيّم حالة اللاعبين خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى جاهزيتهم للمباريات القادمة.

وأكد سلوت أن محمد صلاح بات قريبًا من العودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق، مشيرًا إلى أن الحارس أليسون بيكر يقترب هو الآخر من التعافي الكامل.

وأضاف أن الجهاز الفني يفضّل عدم التسرع في إعادة اللاعبين المصابين قبل التأكد من جاهزيتهم بشكل تام، تفاديًا لتفاقم الإصابات في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

يستعد ليفربول لخوض مواجهة جديدة أمام أستون فيلا على ملعب “فيلا بارك” ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، في مباراة يسعى خلالها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة المنافسة بقوة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتحدد موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025/2026، لتنطلق أحداثها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كما تترقب جماهير الريدز عودة محمد صلاح سريعًا، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في قيادة الخط الهجومي للفريق وصناعة الفارق في المباريات الكبرى.