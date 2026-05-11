محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الجيم

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، ونجم منتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح، من الجيم، بلياقة بدنية عالية، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

صدام جديد بين نجم ليفربول محمد صلاح، والمدرب الهولندي آرني سلوت، على خلفية تصريحات الأول بشأن وجود أزمة داخل غرفة ملابس الريدز وتراجع معايير الانضباط داخل النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد تحدث- في مقابلة سابقة- عن أهمية الالتزام ورفع معدلات العمل داخل الفريق، مشددًا على ضرورة حضور اللاعبين مبكرًا والاهتمام بالتدريبات البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية، معتبرًا أن الحفاظ على أعلى مستوى من الاحترافية يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار النجاح في ليفربول.